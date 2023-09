Liebesglück! „Hartz und herzlich“-Manja schwärmt von neuem Partner – „Ganz niedlich“

Von: Sina Koch

Die „Hartz und herzlich“-Protagonistin hat eine traurige Trennung von Ex-Partner Martin hinter sich. Im Obdachlosenheim hat sie sich neu verliebt – und strahlt nun vor Glück!

Egal ob in Mannheim, Rostock oder Trier: Seit Jahren begeistert „Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI ein Millionenpublikum. Etliche Leute schalten ein, wenn es darum geht, den Alltag von Sozialhilfeempfängern aus ganz Deutschland zu begleiten. Neben Kult-Formaten wie „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken in Mannheim zählt mittlerweile auch der Stadtteil Groß Klein in Rostock zu den beliebten Sendeformaten von „Hartz und herzlich“.

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Sender RTLZWEI Drehort Rostock Groß Klein

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Sind Manja und Martin noch zusammen?

Viele Bewohner der Plattenbauten von Rostock Groß Klein sind auf staatliche Hilfe angewiesen, wie MANNHEIM24 berichtet. Manche Geschichten schreiben das Leben: Manja ist schon seit vielen Folgen fester Bestandteil der Sendung „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ und hat in den letzten Jahren einige Rückschläge hinnehmen müssen.

Sie lebt, ähnlich wie die anderen Protagonisten, von Hartz IV und muss sich durchs Leben boxen. Nach dem Liebes-Aus mit „Hartz und herzlich“-Kultfigur Martin ist Manja fest entschlossen, ihr Leben im Obdachlosenheim umzukrempeln und einen Neustart zu wagen. Das Liebes-Glück lässt nicht lange auf sich warten! Zwischen ihr und ihrem Mitbewohner Norbert hat es ordentlich gefunkt.

„Hartz und herzlich“-Liebling Manja hat neuen Freund – „Bin fest mit ihm zusammen“

Kennengelernt haben sich Norbert und Manja unter ungewöhnlichen Umständen: Manja flog aus ihrer Wohnung, die sie gemeinsam mit ihrem Ex Martin bewohnte. Um nicht auf der Straße schlafen zu müssen, trennt sich das ungleiche Paar zunächst. Manja kommt in einem rollstuhlgerechten Obdachlosenheim unter. Dort lernt sie ihren Norbert kennen und lieben!

In Folge 1 der 7. Staffel erfahren die Zuschauer herzerwärmende Nachrichten: Manja findet Norbert „ganz niedlich“ und verkündet stolz: „Ich bin fest mit ihm zusammen [...] er hat mich gefragt, ob wir beide eine Beziehung führen wollen.“ Sie ist froh über den neuen Start und die neu gefundene Liebe.

„Hartz und herzlich“ in Rostock: So süß! TV-Bekanntheit Manja ist total verknallt in neuen Partner

Manja schwärmt über ihren neuen Partner und gibt tiefe Einblicke in ihre Beziehung. Als sie sich die Finger an ihrer Zigarette verbrennt, platzt es aus der Rostockerin heraus: „Das passiert mir auch immer mit Norbert. Eins geht halt nur – küssen oder rauchen!“. Für frisch Verliebte gibt es in der Gegenüberstellung natürlich einen klaren Gewinner!

In den neuen Folgen „Hartz und herzlich“ präsentiert nicht nur Manja ihr Liebes-Glück, auch ihr Sohn Jack schwebt auf Wolke 7. Der „Hartz und herzlich“-Darsteller feiert in der Sendung seine Traumhochzeit – und tritt mit seiner Kathleen vor den Altar. Doch wieder einmal holt die Realität das TV-Geschehen ein: Inzwischen trennte sich das „Hartz und herzlich“-Paar Jack und Kathleen. (sik)