Süßes Liebesgeständnis – das liebt „Harz und herzlich“-Pascal an seiner Freundin

Wie romantisch…

Von Madlen Trefzer schließen

Pascal aus der RTLZWEI-Serie „Hartz und herzlich“ denkt sich ein neues Format auf Instagram aus, in dem Fragen von Fans beantwortet. Diese Worte findet er zu seiner Freundin Lea:

Das Leben in den Benz-Baracken verändert sich am laufenden Band. Vor allem für die Familie, die neulich alles hinter sich lässt, was sie in Mannheim hatte. Natürlich geht es hierbei um die „Hartz und herzlich“-Bekanntkeiten Pascal, seine Mutter Petra, Schwester Selina und Freundin Lea. In ihrer neuen Heimat Dessau (Sachsen-Anhalt) geht die Stimmung der RTLZWEI-Darsteller rauf und runter – doch eines ist unzerstörbar: Die Liebe Pascals zu seiner Freundin.

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

Starker Zusammenhalt bei „Hartz und herzlich“-Pärchen Pascal und Lea

Nachdem sich zahlreiche Fans gefragt haben, ob „Hartz und herzlich“-Pascal uns seine Freundin überhaupt zusammenbleiben, wenn er denn die Benz-Baracken verlässt, steht eines fest: Die beiden sind unzertrennlich und bleiben es auch weiterhin in Dessau! Romantische Bekundungen gibt es allerhand, seit Pascal wieder aktiver auf seinen Social-Media-Kanälen ist. MANNHEIM24 berichtet:

Die Romantik nimmt sogar schon ein solches Ausmaß an, dass Pascal von „Hartz und herzlich“ klarstellen muss, was es mit der vermeintlichen Schwangerschaft seiner Freundin auf sich hat. Nun wollen Fans der RTLZWEI-Sozialdoku genauer wissen, wie es um die Beziehung der beiden Turteltäubchen steht und stellen ihm auf Instagram verschiedene Fragen bezüglich seiner Herzdame.

Das liebt „Hartz und herzlich“-Pascal an seiner Freundin: „Sie ist nicht wie alle anderen“

So wird Pascal auch die Frage gestellt, was er an seiner Freundin Lea liebt. „Ja was liebt man denn bei seiner Freundin?“, fragt er sich laut in die Kamera. „Ich liebe es, dass sie mit allem sehr gut umgeht. Sie ist nicht wie alle anderen – famegeil oder sonst was. Sie geht mit einer Gelassenheit an die Sache ran“, so der TV-Darsteller.

Egal, was die beiden zusammen durchmachen – Freundin Lea soll immer zu Pascal stehen. Schwärmerisch gesteht er sich selbst ein, einen guten Fang gemacht zu haben. Als er die Worte in seiner Instagram-Story ausspricht, glänzen seine Augen. „Wir kennen uns ja schon über 10 Jahre, deswegen…“ an dieser Stelle hält er den nach oben gerichteten Daumen in die Kamera – „perfekt.“ (mad)

