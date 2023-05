Geheimnis gelüftet: Wann die „Hartz und herzlich“-Traumhochzeit von Petra und Sascha zu sehen ist

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“: Petra und Sascha wollen heiraten. Nachdem die Vorbereitungen auf ihren großen Tag abgeschlossen sind, treten die Mannheimer in den neuen Folgen vor den Altar.

Die RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ begleitet die alltäglichen Probleme, Sorgen und Ängste der Bewohner in den Benz-Baracken. Viele Barackler kämpfen mit finanziellen Sorgen und leben von Hartz IV – was einige Vorurteile mit sich bringt. Dabei würden die meisten Bewohner im sozial schwachen Viertel die Hartz-IV-Mühle gerne umgehend verlassen. Darüber berichtet MANNHEIM24.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Bekanntheiten Petra und Sascha heiraten

Neben den Kultbewohnern Elvis und Katrin gehören auch Petra und Sascha zu den Traumpaaren von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“. Gespannt verfolgen die RTLZWEI-Zuschauer den Alltag der Patchwork-Familie – und dürfen auch an den Hochzeitsvorbereitungen teilhaben. (Hier alle „Hartz und herzlich“-Sendetermine – oder auf RTL+ ansehen)

Egal ob Ärger mit dem Jugendamt oder Jobverlust: Das Paar hält immer zusammen. Die Benz-Barackler wünschen sich nichts lieber als einen Neuanfang – und das am besten weit weg von Mannheim. Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmer möchten umziehen und der sozial schwachen Siedlung den Rücken kehren.

Hochzeit bei „Hartz und herzlich“! Petra und Sascha geben sich das Ja-Wort © RTLZWEI

„Hartz und herzlich“: Benz-Barackler geben sich das Ja-Wort – wann es so weit ist

Sascha und Petra haben sich bereits vor über 20 Jahren kennengelernt – sich aber anschließend wieder aus den Augen verloren. Erst Jahre später funkt es zwischen ihnen. Durch einen Zufall treffen sich die beiden bei ihrem Security-Job wieder. Nach kurzer Zeit ist sich das „Hartz und herzlich“-Paar sicher, dass ihr Liebesglück für immer und ewig hält.

Petra und Sascha ist es wichtig, ihre Liebe offiziell zu machen und gemeinsam vor den Traualtar zu treten. Nachdem das „Hartz und herzlich“-Paar alles vorbereitet und sich seine Eheringe auf Amazon bestellt hat, kann es den großen Tag kaum abwarten. In der neuen Folge „Hartz und herzlich“ ist es dann so weit! In Folge 221 mit dem passenden Namen „Lichtblicke“ wird endlich geheiratet.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Vorschau zeigt Hochzeitsoutfit von Petra und Sascha

In der Vorschau zur Folge „Lichtblicke“ verrät RTLZWEI bereits: „Für Petra und Sascha läuten endlich die Hochzeitsglocken! Wieso allerdings bei der Trauung auf Trauzeugen und Freunde verzichtet wird, kann sich auch die Standesbeamtin nicht erklären.“ Am Montag (15. Mai) können die Zuschauer sehen, wie sich die Mannheimer das Ja-Wort geben.

Ebenfalls in der Vorschau zu sehen: Die Hochzeitsoutfits von Petra und Sascha. Während Sascha ganz klassisch in schwarzem Anzug und weißem Hemd vor den Altar tritt, ist Petra weniger traditionell gekleidet. In einem orangen Trägerkleid und einer Flechtfrisur steht die Mannheimerin vor der Standesbeamtin.

„Hartz und herzlich“ aus Mannheim: Was in der neuen Folge „Lichtblicke“ passiert

In der Folge „Lichtblicke“, die am 15. Mai um 16:05 Uhr ausgestrahlt wird, wird nicht nur über das Liebesglück von Petra und Sascha berichtet – auch soll es in der Episode um Janines Selbstständigkeit als Make-up-Artist gehen. Um eine Gründungsförderung für ihren eigenen Laden zu erhalten, muss die Hartz-IV-Empfängerin jedoch das Amt von ihrer Geschäftsidee überzeugen.

Zusammen mit einem Gründerinnenzentrum hat Janine einen Businessplan erstellt, den sie beim Jobcenter eingereicht hat. Zur Erinnerung: Die neuen Folgen wurden im Sommer 2022 gedreht. Inzwischen hat die „Hartz und herzlich“-Beauty ihren Laden eröffnet, aber wenig später auch die Schließung verkündet. (sik)