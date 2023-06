Nach Fan-Kritik – neue Folgen „Hartz und herzlich“ sollen noch dieses Jahr kommen

Auch aus Mannheim?

Fans der Show „Hartz und herzlich“ haben aktuell keine schöne Zeit, da keine Folgen im TV laufen. Doch jetzt gibt es Hoffnung, dass dieses Jahr noch mehrere neue Staffeln laufen könnten!

Seit Jahren läuft auf RTLZWEI die überaus beliebte Sozialdoku „Hartz und herzlich“. In dieser folgen die Zuschauer dem Alltag von Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosen aus Städten wie Rostock, Pirmasens, Trier, Duisburg oder Salzgitter. Vor allem der Ableger aus den Benz-Baracken in Mannheim ist bei den Fans beliebt. Aktuell schauen die Zuschauer aber in die Röhre – weil weder neue noch alte Folgen laufen. Wie MANNHEIM24 berichtet, soll sich das aber bald ändern.

Name Hartz und herzlich Sender RTLZWEI Episoden 51 + Specials in 17+ Staffeln

„Hartz und herzlich“: Neue Folgen auf Instagram angekündigt

Erst Anfang Mai hat RTLZWEI neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Mannheimer Benz-Baracken ausgestrahlt. Die sind jetzt aber schon wieder vorbei. Bereits vor der Ausstrahlung hatte es Beschwerden gegeben, da die Episoden zu ungewohnter Sendezeit gezeigt wurden.

Wie der offizielle Instagram-Kanal von „Hartz und herzlich“ jetzt bekannt gibt, laufen die Wiederholungen der aktuellen Folgen ab dem 11. Juli ab 20:15 Uhr auf RTLZWEI. Die Fans freuen sich über diese Verkündung aber nicht so sehr, wie es das Produktionsteam hinter der Serie wohl gehofft hat. Statt der Wiederholung würden die meisten nämlich lieber neue Folgen aus Mannheim oder anderen Städten sehen.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Aus diesem Grund laufen gerade keine Folgen

„Das liegt unter anderem an den vielen Feiertagen in der letzten Zeit und der Sommerphase“, erklärt das Team hinter dem Instagram-Kanal auf die Frage eines Fans, warum es denn nur Wiederholung gebe. Doch es gibt auch Hoffnung! Denn bald könnten ganz neue Folgen aus anderen Städten laufen, wie es auf dem „Hartz und herzlich“-Account weiter heißt.

„Wir können aber mit Sicherheit sagen, dass wir noch ganz viele neue Folgen aus vielen verschiedenen Standorten auf Lager haben, welche in diesem Jahr verteilt ausgestrahlt werden“, schreibt das Produktionsteam auf Instagram. Unklar ist allerdings, auf welche Städte sich die Fans freuen dürfen. Möglichkeiten gibt es viele. Es ist allerdings bekannt, dass Anfang des Jahres bereits in Trier Dreharbeiten stattfanden.

Standorte und Ausstrahlungszeiten der neuen Folgen noch unklar

Vielleicht werden die Fans von „Hartz und herzlich“ aber auch wieder mit in die Mannheimer Benz-Baracken genommen, wo es ein Wiedersehen mit Lieblingen wie Janine gibt, die gerade erst ihren Beauty-Salon schließen musste. Möglich wären natürlich auch neue Sendungen aus Rostock, Pirmasens, Krefeld, Salzgitter, Köln oder Frankfurt an der Oder. Auch der genaue Zeitpunkt ist zwar noch unklar – das Jahr ist allerdings schon zur Hälfte vorbei. (dh)

