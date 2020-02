GNTM 2020: Kandidatin rastet aus wegen Bezahlung für TV-Show - „Ich bin zu alt für diesen Sch***!“

GNTM 2020: Im Live-Ticker zur Casting-Show von Heidi Klum können Sie alle Tränen, Dramen und Stolperfallen aus Folge eins nachlesen.

GNTM 2020 startet am 30. Januar 2020 und läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben .

startet am 30. Januar 2020 und läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr auf . Gast-Juroren in der ersten Folge sind Schauspielerin Milla Jovovich und Designer Julien MacDonald .

und Designer . 38 Kandidatinnen treten in der Casting Show gegeneinander an, um „Germany‘s Next Topmodel“ zu werden, einen Modelvertrag und 100.000 Euro zu gewinnen.

>>>AKTUALISIEREN<<<

Update um 23.15 Uhr: Sooo das war sie also, die erste GNTM-Folge. Uns raucht ein bisschen der Kopf und wir haben ehrlichgesagt nicht mehr ganz den Durchblick, welche Meeeedchen jetzt weiter sind und welche nicht. Deshalb verabschieden wir uns jetzt in den Feierabend.

GNTM 2020: Kandidatin rastet aus, weil sie nicht bezahlt wird - „Ich bin zu alt für diesen Sch***!“

Update um 22.56 Uhr: Marcia hat jetzt endgültig keinen Bock mehr auf GNTM und schmeißt hin. Sie wurde schließlich zwei Tage lang nicht bezahlt und ist sowieso schon ein Model. Und: „Ich bin zu alt für diesen Sch***!“ „Reisende soll man nicht aufhalten“, fasst es Heidi Klum zusammen.

Update um 22.54 Uhr: Juhuuu, wir haben wieder ein Stofftier! Allerdings heißt es nicht Herbert.

„Das ist mein Glücksbringer, mein Kuscheltier.“



Theresia und Herbert reloaded #GNTM pic.twitter.com/cOojUKNtIT — Mutter Teresa (@abteilungswag) January 30, 2020

Update um 22.50 Uhr: Marcia wartet erst mal ab, wie viel Kohle „Germany‘s next Topmodel“ so abwirft, dann will sie entscheiden, ob sie dabei bleibt.

Model A: Ich möchte bei #GNTM mitmachen seitdem ich im Kindergarten war!

Model B: Joa, mal gucken wie viel die bezahlen, sonst bin ich wieder weg. — FarFarAwayFromHere (@Colognetastic) January 30, 2020

Update um 22.37 Uhr: Und dann passiert, was passieren musste: Ein weiteres Nachwuchs-Model kam, sah - und die Treppe siegte. Schon auf dem Laufsteg stolperte sie in ihren wackeligen Highheels. Die Treppe gab ihr dann den Rest.

GNTM 2020: War das der wackeligste Walk aller Zeiten? Jurorin fleht: „Sie sollte es abbrechen!“

Update um 22.33 Uhr: Das war der vermutlich wackeligste Walk eveeeer. Nina-Sue stapft so unelegant über den Laufsteg, dass Milla Jovovich nur noch fleht: „Sie sollte es abbrechen!!“ Designer Julien MacDonald rettet sie schließlich vom Catwalk. Backstage stellt sich dann heraus: Sie hatte offenbar vor dem Walk ihre Füße eingeölt. Oh je.

Ich habe sehr lange überlegt, aber ich möchte das gerne ohne Kommentar twittern.#GNTM pic.twitter.com/H1wvdUrQtw — Steffi (@Steffi721981) January 30, 2020

Update um 22.25 Uhr: Die Fäääschn-Show beginnt! Mit dem Dach des Münchner Olympiastadions im Hintergrund laufen die Meeedchen ihre allererste Modenschau - bis auf manche super erfahrenen Topmodels, die schon in Saint Tropez und Mailand waren - natürlich.

GNTM 2020: Topmodel Milla Jovovich gibt Tipps - doch die Sache hat einen Haken

Update um 22.20 Uhr: Milla Jovovich gibt den Nachwuchs-Models Ratschläge. Jetzt mal ehrlich: Kennen die 16-jährigen Mädels das 44-Jährige Topmodel der 90er Jahre überhaupt noch? Manche von ihnen dürften schließlich erst 2004 geboren sein ...

GNTM 2020: Stardesigner ätzt gegen Models - „Nicht gerade die intelligentesten Kreaturen“

Update um 22.09 Uhr: Wow, okay der hat gesessen. Eine Kandidatin hat noch kein Make-Up und kein Kleid bekommen. Stardesigner Julien Macdonald, der sich die ganze Zeit nur um Lucy gekümmert hat, hat die Schuldige gefunden: Das Model! „Models sind nicht gerade die intelligentesten Kreaturen“*, stänkert er.

GNTM 2020 im Live-Ticker: Kandidatin Marcia hat keinen Bock

Update um 22.00 Uhr:Egal ob die nächste Runde, ihr Outfit oder Heidi Klum: Marcia ist irgendwie alles egal. Die Frage, wieso die 27-Jährige dann überhaupt bei GNTM 2020 dabei ist, hat sie schon beim Casting beantwortet: Eine Kollegin hat ihr gesagt, dass sie dahin gehen soll und dann fiel ihr auf, dass sie bei „Germany‘s next Topmodel“ gelandet ist.

Update um 21.58 Uhr: Ladies and Gentlemen, es ist soweit: Die ersten Tränen der Staffel kullern. Wir fürchten, dass noch viele weitere folgen werden. Die Schuhe passen nicht und der Druck ist zu hoch.

Update um 21.57 Uhr: Die Werbung ist vorbei und Kandidatin Lucy sucht noch immer nach dem passenden Kleid.

Update um 21.46 Uhr: 23.000 Euro haben die Tattoos von Kandidatin Mareike gekostet. Für manche ist das ein Jahresgehalt. Oder wie Heidi Klum sagen würde: Ein Wochenendtrip.

Eine Ex-GNTM-Kandidatin zieht bei Instagram blank - pünktlich zum Start der neuen Staffel.

GNTM 2020: Kandidatin hat großen Altersunterschied zu ihrem Ehemann - das weckt Erinnerungen...

Update um 21.37 Uhr: Auch in diesem Jahr ist wieder eine Kandidatin dabei, die einen großen Altersunterschied zu ihrem Partner hat: Malin. Die 21-jährige Musikerin, die mit ihrer Band „The Knorke“ Akapellamusik macht, ist mit einem 39-Jährigen zusammen. Allerdings bleibt uns zum Glück dieses Jahr eine ultra-seltsame Hochzeit im Finale im Teresia-Stil erspart, denn die beiden sind schon verheiratet.

Update um 21.36 Uhr: 38 Meeeedchen dürfen auf der Fashionshow von Stardesigner Julien Macdonald laufen. Die Kleider haben schon Topmodels wie Gigi Hadid getragen. Und schon geht das Gekreische los.

"Viele sind noch nie auf hohen Schuhen gelaufen"

Na dann lassen wir sie gleich mal ne Fashion Show vor Publikum laufen - genau mein Humor #GNTM — Romina Reinartz (@ArtzMina) January 30, 2020

GNTM 2020: Noch ein Baby für Heidi Klum? Wahrsager-Kandidatin macht Prophezeiung

Update um 21.20 Uhr: Heidi bekommt also noch ein Baby! Zumindest, wenn es nach GNTM-Kandidatin Charlotte aus München geht. Die Kartenlegerin prophezeit der Model-Mama ein baldiges Baby-Glück und wird dafür mit der nächsten Runde belohnt.

falls es mit GNTM nicht klappen sollte #GNTM pic.twitter.com/ce3cKTDCOz — Xthe66er (@xthe66er) January 30, 2020

GNTM 2020: Heidi Klum völlig baff - Kandidatin überrascht mit mutiger Aktion

Update um 21.15 Uhr: Das war mal eine Überraschung: Julia läuft mit langen Haaren und schwungvollem Gang auf Heidi Klum zu. Plötzlich zieht sie sich auf dem Laufsteg ihre Perücke vom Kopf. Als sie zehn war, begann bei der 20-Jährigen die Autoimmunerkrankung Alopecia. Seitdem fallen ihr die Haare aus, wie sie selbstbewusst erklärt. Heidi gefällt der Auftritt, Twitter auch:

Bin jetzt schon n Fan von Julia F.

Allein nur weil sie so mutig ist #gntm #gntm2020 — Schrottie (@schrottie9387) January 30, 2020

GNTM 2020: Mara lässt Cover-Shooting für‘s Casting sausen - gebracht hat es nichts

Update um 21.10 Uhr: Mara (23) hat gestern versehentlich ein Cover-Shooting verpasst, nur weil sie zum GNTM-Casting gegangen ist. Und in London war sie auch schon mal bei einer Cluberöffnung. Allerdings als Gaderoben-Mädchen. „Okay verstehe mhm“, sagt Heidi. Leider ist hier ihre GNTM-Reise auch schon vorbei.

Update um 21.05 Uhr: Da wurden wir eines Besseren belehrt: Mareike und Anastasia sind beide weiter. Auch gut. Dass Freundschaften bei GNTM für jede Menge Trubel sorgen können, wissen wir ja spätestens seit Gina-Lisa Lohfink und Sarah Knappik.

Update um 21.04 Uhr: Tattoo-Lady Mareike ist mit ihrer besten Freundin Anastasia gekommen. Sie beide wollen weiter kommen. Wir ahnen Böses.

GNTM 2020: „Dann such ich mir eben einen reichen Mann“

Update um 21.02 Uhr: Weiter geht‘s nach der Werbung. „Dann such ich mir eben einen reichen Mann“, sagt eine gerade ausgeschiedene Kandidatin. Okay... Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.

Update um 20.45 Uhr: Für Krystyna (alias Jessica Rabbit) hat es leider nicht gereicht. Allerdings hat die 22-jährige Studentin das nicht ganz verstanden. „Wie bekommen wir denn jetzt Bescheid? Per Mail?“, fragt sie einen Produktionsmitarbeiter. Sie habe keine eindeutige Antwort erhalten. Doch der ProSieben-Mitarbeiter muss ihren Traum platzen lassen: „Wenn Heidi dir nicht gesagt hat, dass du weiter bist, bist du leider ausgeschieden.“

+ Ein ProSieben-Mitarbeiter teilt Christina mit, dass sie schon ausgeschieden ist. © Screenshot Prosieben.de

Update um 20.40 Uhr: Die komplett tätowierte Mareike wird wohl die „ausgeflippte Underground-Kandidatin“, die jede Staffel braucht. Da legen wir uns jetzt einfach mal ganz dreist fest.

+ Mareike (übrigens links im Bild) ist am ganzen Körper tätowiert. © Screenshot Prosieben.de

Funfact am Rande - Die Show ist bald älter als manche der Meeeeedcehen

Update um 20.35 Uhr: Einen Funfact über GNTM 2020 wollen wir ihnen nicht ersparen: Die erste Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ startete vor 15 Jahren. Da waren manche Kandidatinnen gerade mal ein Jahr alt ...

Wenn das Format bald älter ist als die Teilnehmer... #GNTM — Tired. (@camesawslept) January 30, 2020

Update um 20.32 Uhr: Loreen erzählte nur circa 12 Mal, dass sie schon in Mailand gemodelt hat und es bisher immer soooo gut lief. Tja, Heidi ist das ziemlich egal. Bye bye, Loreen, das war‘s auch schon.

Update um 20.30 Uhr: Stardesigner Julien Macdonald sitzt neben Heidi Klum auf dem Jury-Stuhl. Wer darf auf seiner großen Modenschau laufen?

Update um 20.17 Uhr: Das absolute Kontrastprogramm zu Julia wird vorgestellt: Krystyna. Sie mag „einfach alles“ an sich. Und uns erinnert die Dame mit dem XXL-Ausschnitt ein wenig an Comic-Sexbombe Jessica Rabbit von den Looney Toones.

Update um 20.24 Uhr: Julia (20) stellt sich vor. Sie arbeitet nach ihrem Abitur als Paketbotin. Sie möchte nicht diese „typisch abgehobene Model-Zicke“ werden. Irgendwie sympathisch.

GNTM 2020: Öffentliches Casting in München

Update um 20.20 Uhr: Für die Meeeedechen geht es dieses Jahr nach München. Im Olympiapark veranstaltet die Model-Mama ein öffentliches Casting.

Update um 20.19 Uhr: Wir sind ein bisschen enttäuscht von der Musikauswahl der 15. GNTM-Staffel. KEIN SONG VON TOKIO HOTEL?!?! Ob das eine Ehekrise bei Klum und Kaulitz ausgelöst hat?

Update um 20.16 Uhr: Kaum zwei Minuten läuft GNTM 2020, und schon hat es Heidi Klum gesagt - äh gequietscht: „Es wird die härteste Staffel aller Zeiten!“ Das überrascht uns jetzt weniger.

Update um 20.15 Uhr: Wir hoffen, Sie haben die (fettfreie) Pizza und das (Light-)Bier bereitgestellt. Es geht looooos!

GNTM 2020: Folge eins im Live-Ticker

Update um 20.12 Uhr: Ein Blick auf die Kandidatinnen der 15. GNTM-Staffel zeigt: Mal wieder sind einige ausgeflippte Meeedchen dabei. Tattoos, Tarot-Karten und Silikon - auch in der neuen Staffel setzt Heidi Klum auf Personality statt High Fashion. Kein Wunder, crazy Girls sind ja auch viel unterhaltsamer als lame Supermodels. So jetzt reicht‘s auch wieder mit den Anglizismen, Sorry.

Twitter

GNTM 2020: Noch ein Baby für Heidi Klum? Kandidatin macht skurrile Prophezeiung

Update um 19.40 Uhr: Die neue GNTM-Staffel hat noch nicht mal gestartet und schon machte eine Kandidatin von sich reden - mit einer ziemlich skurrilen Prophezeiung in Folge 1. Die 25-jährige Charlotte sagt auf dem Laufsteg voraus, dass Heidi Klum noch ein Kind bekommen wird. Etwas irritiert, aber dennoch belustigt, nimmt Heidi Klum das vorhergesagte Schicksal an.

Kartenlegerin Charlotte ist spirituell aufgewachsen und hatte nach eigenen Angaben schon oft recht mit ihren Prophezeiungen. Na, dann steht dem Baby-Glück ja eigentlich nichts mehr im Weg...

GNTM 2020: Folge eins im Live-Ticker - Gleich geht‘s looooos

Update um 19.30 Uhr: Nur noch 45 Minuten, dann heißt es „Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel werden“ und Model-Mama Heidi kreischt endlich wieder „Meeeeedchen“. Hach, wie haben wir uns die letzten sieben Monate auf diesen Tag gefreut.

Ich das ganze Jahr über, bis die neue #GNTM Staffel losgeht: pic.twitter.com/LEeRPsWGRG — Post Dafoe (@PreMalone19) January 30, 2020

GNTM 2020: Vorjahressiegerin Simone ist von der Bildfläche verschwunden - Das hat einen traurigen Grund

Update um 18.50 Uhr: In knapp eineinhalb Stunden startet die neue Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ und wir können es kaum abwarten! Aber was ist eigentlich aus Vorjahressiegerin Simone* geworden? Seit ihrem Sieg im Mai 2019 ist sie so gut wie vom Erdboden verschwunden. Auch ihre Instagram-Seite ist nicht mehr auffindbar.

Simone „Simishine“ Kowalski erzählte im Interview mit Bunte TV am Rande der New Faces Night im Hotel Oderberger in Berlin den traurigen Grund: „Ich hab schon seit längerer Zeit gesundheitliche Probleme, und es kommt und geht“ erklärt Simi. Unter anderem plagten sie in letzter Zeit eine Grippe und ein bakterieller Hautausschlag im Gesicht, so die Siegerin der 14. GNTM-Staffel.

Auch Günther Klum bestätigte gegenüber der Bild: „In den Monaten nach ihrem Sieg ist es in den sozialen Netzwerken ruhig um sie geworden, da sie bedauerlicherweise gesundheitliche Probleme hatte.“ 2020 wolle sie aber mit neuer Kraft durchstarten.

GNTM 2020: Peinlicher Patzer bei ProSieben - TV-Sender versteht Dialekt einer Kandidatin nicht

Update um 17.30 Uhr: Bei GNTM sind auch 2020 wieder Kandidatinnen aus ganz Deutschland dabei - das kann zu Kommunikationsproblemen führen. Aber auch ProSieben scheint mit den Dialekten mancher Meeeeedchen nicht klarzukommen. Schon im Vorfeld hat sich der TV-Sender einen peinlichen Patzer geleistet. Obwohl ProSieben seinen Hauptsitz in Unterföhring im Landkreis München hat, hat der TV-Sender Schwierigkeiten, den bayerischen Dialekt von GNTM-Kandidatin Aline (22)* zu verstehen.

Auf der ProSieben-Webseite wurde Aline schon vor Folge eins in einem Porträt-Video vorgestellt. Dort erzählt sie, dass sie, seit sie 11 Jahre alt ist, in einer Pflegefamilie auf einem Hof in Altötting aufgewachsen ist. Auf der Webseite von ProSieben steht allerdings, dass Aline aus Nord-Erding kommt - einen Ort, den es so eigentlich gar nicht gibt. Zwar muss man schon genau hinhören, weil Aline in ihrem bayerischen Dialekt ihren Heimatort eher „Altedding“ ausspricht. Ein Blick auf Google-Maps hätte ProSieben aber verraten, dass Pleiskirchen, der Ort den Aline ganz zu Beginn als ihren Heimatort nennt, im Landkreis Altötting liegt.

GNTM 2020 im Live-Ticker: Tränen, Stolperer, Stürze - Das passiert in Folge eins

Noch vor Beginn der 15. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ sorgten Heidi Klum und ProSieben für eine Überraschung: Statt wie bisher im Februar startet die beliebte Casting-Show bereits am 30. Januar.

GNTM 2020 Live-Ticker: Schon in der ersten Folge laufen die Mädchen für Stardesigner

Gleich in der ersten Folge der Casting Show „Germany‘s Next Topmodel“ von Gastgeberin Heidi Klum* müssen sich die 38 Kandidatinnen auf dem Laufsteg bewähren. Ihr Auftritt auf dem Catwalk zur Fashion-Show des britischen Star-Designers Julien MacDonald entscheidet, ob sie mit Heidi Klum auf Reisen gehen dürfen. „Ich hoffe, den Mädchen ist bewusst, wie wichtig dieser Abend für sie ist“ so Heidi Klum. Diese Gast-Juroren treten im Lauf der Show an Heidis Seite als Experten auf*.

GNTM 2020 Live-Ticker: Erste Folge in München für manche Mädels das Aus

Vor der imposanten Kulisse des blau erleuchteten Münchner Olympiastadions laufen manche der 38. Kandidatinnen ihre ersten Schritte auf einem Catwalk überhaupt. Für andere Models ist das hingegen schon fast Alltag. In jeder der 17 Folgen bis zum Finale am 21. Mai*, haben alle Kandidatinnen immer donnerstags die Chance, ihr Können und das für den Sieg nötige Talent unter Beweis zu stellen.

GNTM 2020 Live-Ticker: Welche Mädchen gehen mit Heidi Klum auf große Reise?

Schon in der ersten Episode von GNTM* am Donnerstag, 30. Januar ab 20.15 Uhr können die Zuschauer auf ProSieben mitverfolgen, wie viele der 38. Kandidatinnen nach dem Walk bei MacDonald mit Model-Mama Heidi Klum auf große Reise gehen dürfen und in das Model-Abenteuer aufbrechen:

GNTM 2020: Das sind alle Kandidatinnen

Rubriklistenbild: © ProSieben/Richard Hübne