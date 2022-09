Henning Krautmacher kocht LSD - „Immer wieder sonntags“-Fans lachen über missglückte Abkürzung

Hennig Krautmacher sorgt bei „Immer wieder sonntags“ für gute Laune - und zwar diesmal gar nicht mit seiner Musik. Der „Höhner“-Frontmann ist nämlich diesmal zu Gast in der Starküche und kocht LSD. Die unglückliche Abkürzung für sein Lieblingsessen sorgt im Netz für Gelächter.

Rust - Es heißt es Abschied nehmen: Stefan Mross präsentiert heute schon die letzte „Immer wieder sonntags“-Show für diese Saison. Die Gästeliste ist auch in der 12. Show hochkarätig, unter anderem standen auch „Die Höhner“ auf der Bühne. In der Starküche kocht diesmal außerdem Henning Krautmacher und diesmal gibt es ein ganz besonderes Schmankerl: LSD. Eine unglückliche Abkürzung, die die Fans im Netz amüsiert.

Letzte „Immer wieder sonntags“-Folge: Hennig Krautmacher in der Starküche

„Die Höhner“ bei „Immer wieder sonntags“, da ist beste Schlager-Laune und gepflegter Schunkel-Spaß vorprogrammiert. Doch bevor die Kölner den Fans in Rust so richtig einheizen, schwingt Hennig Krautmacher erstmal den Kochlöffel in der Starküche.

„Wir kochen heute LSD“, verrät Hennig Krauchtmacher als Anna-Carina Woitschack ihn fragt, was sie heute gemeinsam kochen. Ein Lachen geht durch das Publikum vor Ort. „Es klingt schlimmer als es tatsächlich schmecken wird“, versichert die Schlagersängerin. Denn bei „Immer wieder sonntags“ werden natürlich keine Drogen gekocht, LSD steht in diesem Fall für „Leberkäse-Senf-Dömche“.

„Ich freue mich so sehr, dass wir LSD kochen“, so Anna-Carina Woitschack nochmal - ohne Kontext ein ziemlich fragwürdiges Zitat. Dieser Meinung sind auch die „Immer wieder sonntags“-Fans im Netz und amüsieren sich über die nicht ganz optimale Abkürzung für das Lieblingsgericht von Hennig Krautmacher.

„Heute wird LSD gekocht“, lacht ein Fan und postet dazu ein Bild von Walter White aus „Breaking Bad“. „LSD bei ‚Immer wieder sonntags‘ ich habe es immer gewusst“, schreibt ein anderer Zuschauer ironisch. „Breaking Bad bei Wish bestellt“, so ein anderer Fan. „Schade, dachte die kochen demnächst auch Crystal Meth“, kommentiert ein vierter Zuschauer.

Stefan Mross ist schon seit unglaublichen 17 Jahren das Gesicht von „Immer wieder sonntags“. Jetzt überrascht der Schlagerstar bei „Grill den Henssler“ allerdings mit der Aussage, dass er die Moderation der ARD-Show anfangs tatsächlich ablehnen wollte. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags Folge 12 vom 4. September 2022 & Twitter