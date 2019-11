„heute-show“ auf ZDF: Polizei-Sprecher stinksauer - wegen dieser Fotomontage

Die Polizei will rechtliche Schritte gegen die ZDF-Satiresendung „heute show“ einleiten. Der Grund ist eine kuriose Fotomontage:

Heilbronn - Mit einem ihrer jüngsten Gags ist die ZDF-Satiresendung „heute-show“ lustiger als die Polizei erlaubt: Bei einem Bericht über die Legalisierung von Cannabis erscheint plötzlich ein Foto des uniformierten Heilbronner Polizeisprechers, Gerald Olma, wie er einer jungen Dame einen Joint anzündet – darunter der Spruch: „Die Polizei, Dein Joint und Helfer“.

Bei dem Bild, das bei der „heute-show“-Sendung am 1. November gezeigt wurde, handelt es sich um eine Fotomontage. Wie HEIDELBERG24* berichtet, sind der betroffene Polizist und seine Kollegen bei der Polizei Heilbronn darüber nicht gerade erfreut – und prüfen nun rechtliche Schritte gegen ZDF und „heute-show“.

„heute-show“ zeigt kuriose Kiffer-Montage – von Polizisten aus Heilbronn

Der „Heilbronner Stimme“ sagte der Polizist aus der Fotomontage im Interview, dass er kurze Zeit nach der Sendung viele E-Mails und Anrufe erhielt, die eine Erklärung zu seinem Kiffer-Bild verlangten. Für ihn als Polizisten sei dies eine unangenehme Situation. Das Originalfoto sei in einem „völlig anderen Kontext“ entstanden und habe mit der „Freigabe von Cannabis nichts zu tun“. Tatsächlich demonstriert der Polizist aus Heilbronn auf dem Originalfoto die Anwendung einer Spuckschutzhaube an einer Puppe. Von einem Feuerzeug oder gar einer jungen Dame mit Joint, wie es in dem „heute-show“-Beitrag zu sehen war, sieht man hier nichts.

+ Das unbearbeitete Bild des Polizeisprechers aus Heilbronn. © Simon Sachseder/dpa

Das Originalfoto soll aus einer Fotodatenbank stammen. Der Deutschen Presse-Agentur erklärte ZDF, dass das Foto „in der satirisch überspitzten Fotomontage lediglich als Symbolfoto“ gedient hätte. Des Weiteren sei es beim Beitrag nicht darum gegangen „die Arbeit der Polizei oder sogar eine bestimmte Person herabzuwürdige.“

„heute-show“ zeigt Fotomontage von Polizisten aus Heilbronn – geht ZDF damit zu weit?

Bei dem Beitrag der „heute-show“, die sich auch schon über Sänger Xavier Naidoo lustig machte, ging es um die Legalisierung von Cannabis und darum, dass Polizei und Justiz von einer Legalisierung entlastet werden könnten. Kurz bevor das bearbeitete Foto des Polizisten aus Heilbronn eingeblendet wurde, stellte Moderator Oliver Welkes fest, dass es bei zwei Drittel der 350.000 Rauschgiftdelikten in 2018 um Cannabis gegangen sei: „Wir verplempern Millionen für Strafverfolgung, die nachweislich nichts bringt“, so Welkes Urteil.

Zuletzt hatte die beliebte Satire-Sendung vom ZDF wegen eines Gags über AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke für Schlagzeilen gesorgt. Der Witz über seinen wahren Vornamen hatte sich nach der Ausstrahlung in der „heute-show“ selbstständig gemacht und eine lustige Debatte ausgelöst.

dpa/mw