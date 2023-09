Nach Insolvenz-Drama: Vox klärt über Zukunft von Ralf Dümmel bei „Höhle der Löwen“ auf

Wie geht es mit Dümmel weiter?

Von Volker Reinert schließen

Seit Montag läuft auf Vox die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“. Trotz einer Insolvenz ist Unternehmer Ralf Dümmel wieder dabei. Der Sender äußerte sich nun, wie es mit dem Fan-Liebling weitergeht.

Köln - Am Montag (28. August 2023) lief die erste neue Folge der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ auf Vox. Doch so manch ein TV-Zuschauer war verwundert darüber, dass Unternehmer Ralf Dümmel (56) noch Teil der Gründershow ist. Denn: Vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass er sich inmitten eines Insolvenzverfahren befindet. Der Kölner Sender klärte nun auf.

„Die Höhle der Löwen“: Ralf Dümmel verkaufte Firma an Georg Kofler, dieser meldete Insolvenz an

Zum Verständnis: Ralf Dümmel und sein mittlerweile ehemaliger „Die Höhle der Löwen“-Kollege Georg Kofler (66) ließen im Oktober 2021 die Unternehmerbombe platzen. Dümmel verkaufte damals mit Partnern seine Firma „DS Produkte“ an das Unternehmen „Social Chain AG“ von Kofler und das für satte 220 Millionen Euro.

Seit der Verbrüderung der Unternehmen traten die beiden „Löwen“ fortan nicht mehr als Konkurrenten in der Gründershow auf, sondern wechselten sich jeweils – im Sinne eines gemeinsamen Unternehmens – ab. Doch im Juli 2023 kam nach nicht einmal zwei Jahren die große Ernüchterung. Das Mutter-Unternehmen musste Insolvenz anmelden und Georg Kofler trat als Geschäftsführer seiner Firma zurück. Ralf Dümmel hingegen ist weiterhin bei der „DS Gruppe“ Geschäftsführer. Doch was ist sein Plan und auch der von Vox?

Ralf Dümmel zeigt sich kämpferisch und will sein Unternehmen retten

Der 56-jährige Dümmel möchte seine Firma definitiv halten. Mit seinen ehemaligen Partnern versucht er die verkauften Firmenanteile wieder zurückzukaufen, wie bild.de berichtet. Die „DS Gruppe“ ist demnach nicht von der Insolvenz betroffen, wie der Unternehmer auf seinem Instagram-Profil erklärte.

Kennengelernt haben sich Ralf Dümmel und Georg Kofler bei „Die Höhle der Löwen" und verbrüderten ihre Unternehmen. Doch nach nicht einmal zwei Jahren wurde Insolvenz angemeldet. Die „DS Gruppe" von Dümmel sei aber nicht betroffen, wodurch der Sender Vox auch nicht auf den Unternehmer verzichten mag.

Die aktuellen Folgen von „Die Höhle der Löwen“ wurden zudem vor der Insolvenz aufgezeichnet. Demnach ist Dümmel in der neuen Staffel zu sehen. „Ralf Dümmel wird als Geschäftsführer der DS Gruppe, die nicht von der Insolvenz der Social Chain AG betroffen ist, auch in der aktuellen Herbststaffel, die jetzt gestartet ist, seinen Platz auf dem Investorensessel einnehmen und um die attraktivsten Deals kämpfen“, so ein Statement seitens des Senders.

Judith Williams (51) hingegen ist aus privaten Gründen nicht Teil der 14. Staffel. Ersetzt wurde sie bei „Die Höhle der Löwen" durch die Gründerin Tijen Onaran (38).

