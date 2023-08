RTL im Quotentief: Morgenmagazin holt Negativ-Rekord

Von: Melanie Habeck

Teilen

Mit seinem Daytime-Programm kann RTL seine Zuschauer am Donnerstag nicht sonderlich begeistern. Vor allem das Nachrichtenmagazin „Punkt 8“ entpuppte sich als Quotenflop.

Köln – RTL konnte mit seinem Donnerstagsprogramm (24. August) nicht wirklich beim Publikum punkten. Den gesamten Tag über kamen die Quoten nicht richtig in Fahrt. Bereits in den Morgenstunden hatte der private TV-Sender erhebliche Probleme: Das Morgenmagazin „Punkt 8“ erreichte erschreckend wenig Zuschauer.

RTL hat ein Quoten-Problem: „Punkt 8“ kann kaum noch Zuschauer erreichen

Am Mittwoch konnte sich RTL noch über einen Sieg im Quotenduell freuen: So konnte „Die Bachelorette“ im direkten Vergleich mehr Zuschauer fesseln als die Sat.1-Neuauflage von „Jeopardy“. Doch die Freude darüber dürfte bei dem Kölner TV-Sender nicht lange währen, denn die Einschaltzahlen von Donnerstag sind mehr als enttäuschend. Einen absoluten Tiefstwert erreichte dabei das Nachrichtenformat „Punkt 8“, das in der Zielgruppe laut DWDL einen desaströsen Marktanteil von 1,5 Prozent holte. Nur 110.000 Menschen verfolgten das Morgenmagazin, dabei lieferten „Punkt 6“ und „Punkt 7“ mit jeweils 7,4 und 8,1 Prozent Marktanteil eigentlich eine gute Ausgangslage.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Doch auch in den Folgestunden konnte RTL nicht wirklich viele Zuschauer abholen. So bleibt auch das Nachmittagsprogramm aktuell hinter den Erwartungen zurück. So verbuchten auch die Gerichtsformate „Das Strafgericht“ und „Das Jugendgericht“ mit je 7,2 und 8,7 Prozent nur einstellige Marktanteile.

„Punkt 8“ hieß vorher „Guten Morgen Deutschland“ Von 2013 bis 2022 trug das RTL-Frühmagazin den Namen „Guten Morgen Deutschland“ und lief montags bis freitags von 6 Uhr bis 8:30 Uhr. Im Februar 2022 gab der Sender dann bekannt, dass künftig die Formate „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“ zu jeder halben und vollen Stunde über die wichtigsten Meldungen des Weltgeschehens berichten werden. Ergänzt wird das Programm von Nachrichten aus dem VIP-, Magazin- und Servicebereich.

Mit Auftritt von Maite Kelly: „Unter uns“ kurbelt RTL-Quoten am Vorabend an

Einen Quoten-Lichtblick lieferte am Vorabend dann immerhin „Unter uns“. Schlagerstar Maite Kelly (43) hatte in der Episode am Donnerstag einen Gastauftritt und bescherte der Soap mit einem Marktanteil von 12,9 Prozent prompt den besten Wert seit drei Monaten.

RTL musste am Donnerstag einen echten Quotenflop verkraften: Das Morgenmagazin „Punkt 8“ erzielte einen enttäuschenden Marktanteil von 1,5 Prozent – lediglich 110.000 Menschen sahen das Nachrichtenformat mit Simon Beeck und Vanessa Civiello. © RTL+ & RTL+

Doch RTL ist nicht der einzige Privatsender mit Problemen: Auch Sat.1 musste mit seinem Daytime-Programm kürzlich eine herbe Quoten-Enttäuschung verkraften. Verwendete Quellen: DWDL