Horst Lichter als Butler: „Bares für Rares“-Moderator spielt im ZDF-Herzkino mit

Gastrolle bei Rosamunde Pilcher

Horst Lichter versucht sich als Schauspieler. In einer Folge der ZDF-Kultreihe „Rosamunde Pilcher“ schlüpft der „Bares für Rares“-Moderator in die Rolle eines Butlers. Das ZDF bestätigte Lichters Gastspiel bereits.

Köln – „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter (61) ist bald in einer völlig neuen Rolle zu sehen. Der kultige TV-Koch wechselt die Moderationskarten und taucht bald in der ZDF-Herzkino-Verfilmung von „Rosamunde Pilcher“ anlässlich des 30-jährigen Jubiläums auf.

Horst Lichter ist „extremer Fan“ von „Rosamunde Pilcher“ und ergattert Gastrolle

Wie der Sender ZDF bekannt gab, wird Host Lichter in der Folge „Schlagzeile Liebe“ in einer Gastrolle zu sehen sein. Der 61-Jährige, der sich selbst als „extremen Fan“ der Serie betitelt, wird am Sonntag (24. September 2023) zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF als Butler zu sehen sein. Die Folge wird in der ZDF-Mediathek schon eine Woche vorher zum Abruf zur Verfügung stehen.

Über die Rolle des TV-Kochs, der kürzlich in einer Spezial-Ausgabe von „Bares für Rares“ mit einem neuen Look überraschte und Fans in den sozialen Netzwerken fies darüber lästerten, ist noch nicht viel bekannt, außer, dass er einen Bediensteten spielt.

Bei „Schlagzeile Liebe“ können sich Fans der Serie aber auf folgendes freuen: Die selbstständige Gärtnerin Laura Seal (gespielt von Nicola-Rabea Langrzik) wird Bürgermeisterin in ihrem Heimatort im englischen Cornwall, nachdem ihr Vater Francis (gespielt von Eckhard Preuß) einen Herzinfarkt erlitt. Die polarisierende Bürgermeisterin lernt in der Folge den Journalisten Bob Spencer (gespielt von Garry Fischmann) kennen und eventuell lieben?

Horst Lichter nun als Schauspieler im ZDF

Horst Lichter kennen TV-Zuschauer vor allem durch die ZDF-Kochsendung „Lafer! Lichter! Lecker!“ gemeinsam mit Johann Lafer. Dort war er in den Jahren 2006 bis 2017 zu sehen. Ab 2008 und bis 2015 wirkte er in der ZDF-„Küchenschlacht“ mit. Seit 2013 moderiert er die Trödelshow „Bares für Rares“, bei der vor kurzer Zeit ein seltenes Kunstwerk des Enthüllungskünstlers Christo angeboten wurde. Verwendete Quellen: zdf.de, t-online.de

