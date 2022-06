„How I met your Father“ bei Disney+: So gut ist das Spin-Off von „How I met your Mother“

Von: Katja Kraft

Teilen

Auf uns: Jesse (Chris Lowell, v.li.), Sophie (Hilary Duff), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Sid (Suraj Sharma) und Ellen (Tien Tran) in „How I met your Father“. © Patrick Wymore

Aus „How I met your Mother“ wird „How I met your Father“ – Disneys Weiterdreh der Kultserie ist nun bei Disney+ zu sehen. Lohnt sich das Einschalten für Fans der Kultserie „How I met your Mother“? Wir haben reingeschaut.

Wer in den frühen 2000ern ein Erasmusjahr gemacht hat, wird ziemlich sicher mit ziemlich jedem Kommilitonen im Studentenwohnheim ein gemeinsames Thema gehabt haben: „How I met your Mother“. Völkerverständigung via Fernsehen gewissermaßen. Egal, ob Spanier, Franzose oder Brite: Jeder, wirklich jeder serienbegeisterte junge Mensch verfolgte damals die US-amerikanische Sitcom, die von 2005 bis 2014 ausgestrahlt wurde. 208 Folgen in neun Staffeln lang amüsierte man sich über Barneys (Neil Patrick Harris) Macho-Sprüche, war gerührt von Lily (Alyson Hannigan) und Marshalls (Jason Segel) Beziehung und hoffte unentwegt, dass Ted (Josh Radnor) und Robin (Cobie Smulders) wenn schon nicht zueinander, dann doch zumindest jeder für sich das große Liebesglück finden. Und nun kommt Disney+ daher und veröffentlicht ein Spin-Off des Mega-Erfolgs. „How I met your Father“, das jetzt bei Disney+ abrufbar ist, führt die alte Geschichte nicht weiter, sondern nutzt die Grundidee, um einen ähnlichen Plot aus neuer, weiblicher (!) Perspektive mit anderen Charakteren an ähnlichen Orten zu erzählen.

Das Original: Patrick Harris (Barney, v.li.), Jason Segel (Marshall), Alyson Hannigan (Lily), Cobie Smulders (Robin) und Josh Radnor (Ted) eroberten als Ensemble von „How I met your Mother“ die Herzen der Fans. © ullstein bild - United Archives

Als Fan der Ur-Serie ist man naturgemäß skeptisch. Weil die fünf Freunde aus New York damals ja auch für einen selbst zu so etwas wie Freunden wurden. Beschäftigt mit den gleichen Themen, die einen im echten Leben umtrieben. 2005 fing es mit Facebook und Smartphones gerade erst an. Und von Tinder hätte Schwerenöter Barney nur träumen können. Wie die neuen digitalen Möglichkeiten unser (Liebes-)Leben beeinflussen, davon erzählt nun „How I met your Father“. Es ist eine diversere, modernisierte Variante der Ursprungs-Sitcom. „How I met your Mother 2.0“.

„Sex and the City“-Star Kim Cattrall spielt eine entscheidende Rolle

Dass die auch denen gefallen könnte, die keine Mitte, Ende 20 mehr sind, liegt an den cleveren Bezügen, die die Entwickler Isaac Aptaker und Elizabeth Berger einbauen. Das beginnt schon mit der Wahl der Erzählerin. „Sex and the City“-Star Kim Cattrall spielt die Mutter, die ihrem Sohn bei reichlich Wein davon berichtet, wie sie einst dessen Vater kennengelernt hat. In Rückblenden wird die Geschichte dann erzählt. Auch durch Anspielungen auf andere ältere Kultserien wie „Gilmore Girls“ gelingt, was die deutliche Absicht der Macher war: neben noch Jüngeren auch die in den Achtzigern Geborenen mit Nostalgiemomenten einzufangen.

In der letzten Folge von „How I met your Father“ wartet eine Überraschung

Und zugegeben: Das Herz geht einem auf, wenn die Anfangsmelodie von „How I met your Father“ ertönt, die man schon aus dem Original kennt. Oder wenn die neuen Hauptdarsteller plötzlich in der Wohnung stehen, von der aus früher Ted und Marshall ihre ersten tapsigen Schritte ins Großstadtleben machten. Da scheint’s, als würde man selbst zurückreisen in die eigene Studentenbude, wo so viel passierte. Lustiges, Absurdes, Trauriges. Gelebtes Leben. Im Laufe der zehn Folgen, die nun bei Disney+ verfügbar sind, tauchen noch manch andere bekannte Kulissen und Gesichter auf (ein Höhepunkt wartet am Schluss).

Das merkwürdige Verhalten heutiger geschlechtsreifer Großstädter

Und so folgt man dem jungen Ich der Erzählerin Sophie – gespielt von Hollywood-Jungstar Hilary Duff – gern bei ihrer Suche nach der großen Liebe in New York. An ihrer Seite hat sie ihre aus Mexiko stammende Freundin Valentina (Francia Raisa), deren britischen Freund Charlie (Tom Ainsley), den indischen Kumpel Sid (Suraj Sharma) und dessen Mitbewohner Jesse (Chris Lowell) mitsamt lesbischer Schwester Ellen (Tien Tran). Klingt jetzt sehr nach Diversität mit dem Holzhammer, doch tatsächlich kommt die Truppe so natürlich zusammengetrommelt daher, wie man sich eben zusammenfindet in der großen Stadt. Insgesamt ist die erste Staffel ein hübsches Vergnügen, das es etwas überspitzt, aber doch sehr treffend abbildet, das merkwürdige Verhalten heutiger geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit...