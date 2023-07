Vorher nicht mal 7 Euro wert: Gemälde bringt bei „Bares für Rares“ mehr als hundertfachen Preis

Von: Volker Reinert

In der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ mit Horst Lichter kam es zu einem Sensationsfund. Ein signiertes Original-Bild des 2020 verstorbenen Verhüllungskünstlers Christo erzielte eine immense Summe.

Köln – Bei „Bares für Rares“ ist es schon öfters vorgekommen, dass Kunstwerke angeboten werden, von denen die Verkäufer im Vorfeld gar nicht wussten, welche Schätze sie da zum Verkauf bringen. Das passierte nun auch den Freunden Miriam Spengler und Lucas Breuer aus Stuttgart. In der von TV-Koch Horst Lichter (61) moderierten ZDF-Sendung boten sie am Freitag (28. Juli) eine Grafik des verstorbenen Künstlerehepaares Christo (1935 - 2020) und Jean-Claude (1935 - 2009) an.

Bares für Rares: Kunstwerk von weltbekanntem Künstler entdeckt

Eigentlich ergatterten die Freunde das Kunstwerk nur wegen des Rahmens und nicht wissend, dass sie eine unglaublich wertvolle Rarität weltbekannter Künstler ergattert haben. Die Stuttgarterin Miriam bot das Bild dann für sieben Euro im Internet an, da sie es doch nicht gebrauchen konnten – doch vergeblich. Aufgrund des Desinteresses im Internet wollten die Freunde es sogar verschenken, doch dann die Kehrtwende von Miriam: „Ich habe gedacht, bevor ich es verschenke, schaue ich lieber nochmal hintendrauf.“ Zum Glück.

Denn auf der Rückseite klebte das Christo-Zertifikat. Miriam ahnte schon, dass sie womöglich ein Schätzchen bei der Wohnungsauflösung erstanden haben. Die Expertise von Dr. Friederike Werner (61) sollte ihre Vorahnung bestätigen. Die Grafik ist ein Kunstdruck namens „The Gates“ aus dem Jahr 2004 der mittlerweile verstorbenen und weltbekannten Künstler Christo und Jeanne-Claude. Auch eine originale und sehr seltene Obelix-Skizze sorgte kürzlich für großes Staunen bei „Bares für Rares“.

Christo und Jeanne-Claude: Die Verhüllungskünstler Christo und Jeanne-Claude verhüllten 1995 den Reichstag in Berlin. Die Begeisterung für das riesige und temporäre Projekt war in Deutschland groß. Dinge zu verhüllen, um sie dadurch sichtbar zu machen, wurde zu ihrem Markenzeichen. Auch andere Großprojekte setzen sie um, wie beispielsweise die Verhüllung der Brücke Pont Neuf 1985 in Paris oder die begehbare Installation „The Floating Piers“ 2016 auf dem italienischen Iseosee. (Quelle: Sonntag-EXPRESS vom 14. Juni 2020)

„Bares für Rares“-Händler bieten viel für Christo-Kunstwerk

Die Expertin fuhr fort: „Von dieser Grafik gab es speziell 1.000 Stück. Aber wichtig ist natürlich die Unterschrift von Christo rechts unten. Die ist mit einem Silberstift gemacht, ist handsigniert, und diese Unterschrift ist eben nicht gerastert. Das heißt, es ist ein Original, die Nummer 374 von 1.000.“ Die Freunde Miriam und Lucas konnten ihren Ohren kaum glauben und hofften nun auf 700 Euro. Die Expertise wurde ungefähr gleich eingeschätzt: auf 600 bis 800 Euro.

Da war nicht nur Horst Lichter bei „Bares für Rares“ überrascht. Zwei Freunde aus Stuttgart boten ein Original-Kunstwerk des mittlerweile verstorbenen Verhüllungspaares Christo und Jeanne-Claude zum Verkauf an und erzielten deutlich mehr Geld, als sie eigentlich erwarteten. © Screenshots: zdf.de & IMAGO / SKATA

Kaum bei den Händlern angekommen, die unglaubliche Überraschung. Die Händler waren restlos begeistert und überboten sich im Sekundentakt bis zum Endpreis von 1020 Euro: „Ich mache das nicht zum Verdienen, ich mache das einfach so“, so der Händler Julian Schmitz-Avila (36). „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, so die Freunde, die nun einen gemeinsamen Urlaub planen.

Mit ihrem Raritäten-Verkauf holten die Stuttgarter mehr als den hundertfachen Preis ein, als sie eigentlich für das Kunstwerk im Internet anboten. Kunst-Experte Albert Maier (73), der von Beginn an bei „Bares für Rares“ dabei war, verlässt die beliebte Sendung und verriet die Gründe für seinen Ausstieg. Verwendete Quellen: zdf.de / Bares für Rares Folge vom 28. Juli 2023