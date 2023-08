„Ich bin streitbar“: Kampfansage von neuer „Höhle der Löwen“-Investorin Tijen Onaran

Klare Worte kurz vor Staffelstart

Die neue Investorin Tijen Onaran sorgt in der anstehenden „Die Höhle der Löwen“ für frischen Wind. Im Netz machte die Unternehmerin deutlich, worauf sich ihre Mit-Juroren und auch die Zuschauer gefasst machen können.

Köln - Am 28. August ist es so weit: Auf VOX wird dann die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“ zu sehen sein. Neben altbekannten Gesichtern wie Ralf Dümmel (56) und Casten Maschmeyer (64) gibt es in dieser Runde aber auch einen Neuzugang: Unternehmerin und Bestseller-Autorin Tijen Onaran (38) ist erstmals mit dabei und gibt im Netz schon einen Vorgeschmack auf ihre Attitüde in der Show.

„Ich bin streitbar, ich habe eine Haltung“: Klare Worte von DHDL-Neuzugang Tijen Onaran

Weil Judith Williams (51) für ihre kranke Mutter da sein will und vorübergehend zu Sat.1 gewechselt hat, ist sie vorerst nicht mehr bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Dafür stößt nun Tijen Onaran dazu und kämpft gegen Tillman Schulz (33), Carsten Maschmeyer (64), Dagmar Wöhrl (69), Janna Ensthaler (39), Ralf Dümmel (56) und Nils Glagau (47) um Start-up-Unternehmer mit lukrativen Ideen. Schon vorab gab die Neu-Löwin eine Kostprobe, was die Zuschauer erwartet.

Auf ihrem LinkedIn-Profil meldete sich Tijen Onaran zu ihrem „Die Höhle der Löwen“-Debüt. „Jeder, der mich eine Weile verfolgt, weiß: Ich bleibe dran. Ich bin streitbar, ich habe eine Haltung“, startete die 38-Jährige ihre Kampfansage und fuhr fort: „Aber vor allem möchte ich anderen Motivation und Inspiration sein, dass die soziale Herkunft in Deutschland natürlich den Weg beeinflusst. Es ist ein harter Weg, aber es ist machbar.“

Das ist die neue DHDL-Investorin Tijen Onaran 1995 wurde Tijen Onaran in Karlruhe geboren und wuchs dort als Tochter türkischer Eltern auf. Nach dem Abitur zog sie nach Heidelberg und absolvierte dort von 2006 bis 2012 das Magisterstudium in Politikwissenschaft, Geschichte und Öffentlichem Recht. Tijen ist Gründerin des Unternehmens Global Digital Women und der Diversity-Beratung ACI – den führenden Beratungsunternehmen in Diversitätsfragen. Mit Global Digital Women unterstützt sie Konzerne und Mittelständler bei der Konzeption und Umsetzung von Female-Empowerment-Kampagnen und ACI berät Unternehmen in allen Fragen rund um Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung. Global Digital Women und ACI gewannen jeweils als erste Unternehmen mit Diversitätsfokus den Deutschen Exzellenzpreis. (Quelle: rtl.de)

Diversität bei „Die Höhle der Löwen“: Tijen Onaran will vor allem in weibliche Gründer investieren

Im Interview mit RTL betonte Onaran außerdem, dass ihr besonders eins am Herzen liegt: „Ich bin als Investorin angetreten, um mehr Diversität in die deutsche Wirtschaft zu bringen und das ist auch mein Ziel als neue Löwin bei DHDL. Das ist mein Herzensthema. Dabei investiere ich vor allem in von Frauen gegründete Start-ups.“ Ihnen will sie nicht nur finanziell eine Hilfe sein, sondern sie auch mit ihrer Expertise mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Doch der Neuzugang scheint auch Unruhe mit in die Reihe der Löwen zu bringen. Hinter den Kulissen soll es bei „Die Höhle der Löwen“ zu Streit mit Tijen Onaran gekommen sein – unter anderem, weil ihre Kollegen wohl nicht korrekt gegendert und etwas falsch ausgesprochen hatten. Verwendete Quellen: linkedin.com; rtl.de

