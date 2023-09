ZDF-Nachmittagsprogramm lässt schwächelnden „Tatort“ im Ersten alt aussehen

Von: Melanie Habeck

Für gewöhnlich landet die ARD mit dem „Tatort“ stets einen riesigen Quotenerfolg. Doch am Sonntag tat sich die beliebte Filmreihe im Kampf um die Zuschauergunst ungewöhnlich schwer.

Frankfurt – Am Sonntag (10. September) konnte das ARD-Publikum den neuesten „Tatort“-Fall des Frankfurter Ermittlerteams Janneke und Brix verfolgen. In „Erbarmen. Zu spät“ untersuchen die Kommissare den vermeintlichen Mord am Polizeikollegen Simon Laby. Doch so richtig scheint der Film rund um Hauptdarsteller Wolfram Koch (61) und Margarita Broich (63) nicht den Nerv der Zuschauer getroffen zu haben – das Nachmittagsprogramm im ZDF entpuppte sich als harte Konkurrenz um den Tagessieg.

In werberelevanter Zielgruppe: ZDF mit Basketball-WM-Finale stärker als „Tatort“

Noch vor einer Woche feierte das Erste mit dem „Tatort“ aus Ludwigshafen einen riesigen Quotenerfolg: 8,21 Millionen Zuschauer schalteten in der Primetime ein. Zum Bedauern der ARD konnte der neueste Film der Krimireihe nicht an diese Werte anschließen. Laut DWDL-Zahlenzentrale verfolgten am Sonntag 6,21 Millionen Menschen „Tatort: Erbarmen. Zu spät“ – und somit zwei Millionen weniger als noch in der Vorwoche. Zwar sicherte sich der Film rund um das Frankfurter Ermittlerteam mit einem Marktwert von 24,8 Prozent den Tagessieg beim Gesamtpublikum ab drei Jahren, doch in der werberelevanten Zielgruppe sehen die Zahlen weniger zufriedenstellend aus.

So kann sich das ZDF in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen über Spitzenwerte freuen. Mit der Übertragung des Basketball-WM-Finales holte sich der öffentlich-rechtliche Sender in den Nachmittagsstunden einen Marktanteil von 44 Prozent. Insgesamt verfolgten ab 14:40 Uhr 1,39 Millionen Zuschauer, wie sich die deutsche Nationalmannschaft den Sieg erdribbelte. In der werberelevanten Zielgruppe war das Interesse am sportlichen ZDF-Programm somit höher als am abendlichen Krimi-Nervenkitzel in der ARD: Hier schauten nur 1,10 Millionen Menschen den Frankfurter „Tatort“.

Der Vorspann zum „Tatort" Der „Tatort" ist die älteste Krimireihe im deutschen Fernsehen und mittlerweile Kult. Der erste „Tatort" mit dem Titel „Taxi nach Leipzig" (NDR) wurde am 29. November 1970 ausgestrahlt. Seit dem Start der Reihe bekommen die Zuschauer denselben Vorspann zu sehen, der seither bis auf geringfügige Modernisierungen unverändert geblieben ist. Die im Vorspann zu sehenden Augen und Beine gehören dem ehemaligen Schauspieler Horst Lettenmayer, die Musik stammt von Klaus Doldinger.

Auch das Primetime-Programm im ZDF zündet nicht richtig

Am Abend lief es dann aber auch für das ZDF nicht ganz so berauschend. Der Sender startete mit dem Film „Hotel Barcelona“ in eine neue „Herzkino“-Saison. 3,27 Millionen Menschen konnten sich für den 90-Minüter begeistern – für eine Erstausstrahlung eher enttäuschend. Im Schnitt schalten fünf Millionen Zuschauer ein, wenn das ZDF einen brandneuen Film ausstrahlt.

Am Sonntagnachmittag entschied sich das ZDF dafür, das Finalspiel der Basketball-Weltmeisterschaft zu übertragen – und holte damit hervorragende Quoten. Das wirkte sich auch auf die Zahlen des „Tatort“ aus. © IMAGO / camera4+ & HR/U5 Filmproduktion/Daniel Dornhöfer

Die ARD hat in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Umstrukturierungen von sich reden gemacht: So werden etliche Stars künftig nicht mehr im „Tatort“ zu sehen sein. Verwendete Quellen: DWDL