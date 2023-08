Bittere Niederlage im Quotenduell zwischen „Immer wieder sonntags“ und „Fernsehgarten“

Von: Elena Rothammer

Am Sonntag war für Schlagerfans wieder allerhand geboten: Stefan Mross präsentierte in der ARD „Immer wieder sonntags“, danach lief im ZDF der „Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel. Wer holte dieses Mal die bessere Quote?

Rust / Mainz - Wie gewohnt schlugen die Herzen der Schlagerfans am Sonntag wieder höher. Immerhin gaben sich die Stars der Branche gleich in zwei Shows die Klinke in die Hand. Stefan Mross (47) begrüßte bei „Immer wieder sonntags“ Größen wie Hansi Hinterseer (69), danach feierte Andrea Kiewel (58) im ZDF-Fernsehgarten das „Schlagerfestival“.

Klarer Sieger im Quotenduell zwischen „Immer wieder sonntags“ und „Fernsehgarten“

Beide Shows sorgten wieder für allerlei Gesprächsstoff. Unter anderem berührten Eric Philippi (26) und sein Vater mit ihrem Tränen-Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ die Zuschauer. Reichten diese emotionalen Szenen, um sich gegen den „ZDF-Fernsehgarten“ durchzusetzen?

Wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht, hatte Stefan Mross einmal mehr das Nachsehen. Andrea Kiewel lockte mit dem „ZDF-Fernsehgarten“ 1,74 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm und holte einen Marktanteil von 18,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit sichert sich die Blondine den Sieg im Quotenduell. „Immer wieder sonntags“ hingegen erreichte nur 1,29 Millionen Menschen, was eine Quote von 15,9 Prozent bedeutet.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Tatort in der ARD holt sich zur Primetime den Tagessieg

Die ARD durfte sich dafür am Abend über bessere Quoten freuen. Der Tatort „Borowski und die Angst der weißen Männer“ fesselte um 20:15 Uhr 5,18 Millionen Menschen. Mit 21,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum holte sich das Erste somit den Primetime-Sieg. Zur besten Sendezeit ließ der Sender das ZDF, das auf eine Wiederholung von „Frühling: Schmetterlingsnebel“ setzte, also hinter sich.

Stefan Mross gegen Andrea Kiewel: „Immer wieder sonntags“ und der „Fernsehgarten“ lieferten sich am Wochenende abermals ein erbittertes Quotenduell. © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags/Folge vom 13. August 2023; Screenshot/ZDF/Fernsehgarten/Folge vom 13. August 2023 (Fotomontage)

Sowohl Andrea Kiewel als auch Stefan Mross nehmen bei ihrer Live-Moderation kein Blatt vor den Mund. Der „Immer wieder sonntags“-Gastgeber teilte sogar gegen einer seiner Gäste aus. Verwendete Quellen: dwdl.de