Death Metal bei „Immer wieder sonntags": G. G. Anderson begeistert Zuschauer mit Wikingerband-Outfit

Ungewöhnliches Outfit bei „Immer wieder sonntags“: G. G. Anderson überraschte bei seinem Auftritt in einem T-Shirt der schwedischen Death-Metal-Band Amon Amarth (Fotomontage) © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags

Schwärmt G. G. Anderson heimlich für schwedischen Death Metal? Bei „Immer wieder sonntags“ überraschte der Schlagerstar die Zuschauer, als er in einem T-Shirt der Wikingerband Amon Amarth auftrat. Während Moderator Stefan Mross wohl nicht genau wusste, was der 72-Jährige da trug, reagierte man bei Twitter begeistert.

Rust - Bei „Immer wieder sonntags“ (alle Neuigkeiten zur ARD-Show mit Stefan Mross) stehen eigentlich Schlager und Volksmusik im Vordergrund, nun hält aber auch schwedischer Death Metal Einzug in die ARD-Sendung mit Stefan Mross – zumindest indirekt: Bei seinem Auftritt im Europapark Rust trug G. G. Anderson nämlich ein T-Shirt der Stockholmer Band Amon Amarth. Das blieb nicht unbemerkt...

G. G. Anderson trägt bei „Immer wieder sonntags“ Amon-Amarth-Shirt – Schlagerstar mit Metal-Faible?

Brachiale Hymnen über Odin, Thor und barbarische Wikingerhorden gehören musikalisch zwar eher nach Wacken, doch auch bei „Immer wieder sonntags“ (alle Infos ARD-Show von Stefan Mross) in Rust wurde am 17. Juli zumindest etwas nordischer Flair versprüht: G. G. Anderson sang dort mit „Sommersprossen“ auf der einen Seite einen Gute-Laune-Schlager, trug dazu aber ein eher ungewöhnliches Outfit.

Mit seinem Amon-Amarth-Shirt überraschte G. G. Anderson vor allem die „Immer wieder sonntags“-Zuschauer, welche die schwedische Death-Metal-Band kennen © Screenshot/Twitter

Der 72-Jährige trat nämlich in einem T-Shirt der 1992 gegründeten Death-Metal-Band Amon Amarth auf, die hierzulande zuletzt nicht nur zweimal in Folge auf Platz eins der Albumcharts standen (2016 mit „Jomsviking“, 2019 mit „Berserker“), sondern musikalisch deutlich härtere Töne anschlagen. Ob der Schlagerstar privat wohl hier und da tatsächlich auch selbst den lauten Klängen von Hits wie „Twilight of the Thunder God“ oder „Guardians of Asgaard“ lauscht, blieb leider unklar.

„Immer wieder sonntags“-Zuschauer überrascht von G. G. Andersons Death-Metal-Shirt

G. G. Andersons Amon-Amarth-Shirt blieb allerdings nicht unbemerkt: Stefan Mross (Karriere und Privatleben des Schlagerstars) hatte zwar keine Ahnung, was sein Gast da trug, dafür reagierte die Twitter-Community umso begeisterter auf den „alten Death Metaller“: „Es sei zu erwähnen, dass G. G. Anderson ein Shirt von Amon Amarth trägt. Er kennt also doch gute Musik“, scherzte ein Nutzer, ein anderer äußerte indes den Wunsch, „Sommersprossen“ einmal als Metal-Version hören zu dürfen.

In der ARD-Sendung ging es an diesem Sonntag sittlich zu, während in der Vorwoche eine Szene noch für Aufsehen gesorgt hatte: „Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross hatte dort Estefania Wollny den Handschlag verweigert, nachdem es zwischen den beiden bereits im Vorfeld zu einem Konflikt gekommen war.