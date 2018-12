In ARD-Show wird‘s schmuddelig - hübsche Nena-Tochter sorgt für Zuschauer-Ärger

Es wirkt auf mich als hätte der Verfasser dieses Artikels die Sendung vorher noch nie gesehen. Erst werden Hoecker und Elton erwähnt als wären sie zwei von vielen Kandidaten und nicht die Stammbesetzung. Und dann wird die Geschwindigkeit in der die Nena-Tochter Antworten liefert angeprangert. Da brauchen Hoecker und Elton manchmal länger bis sie sich mal für eine Antwort entscheiden. Wer die Sendung schon öfter gesehen hat weiß dass man manchmal dem einen oder anderen Coach als auch Kandidaten einen Tritt in den Allerwärtesten geben möchte weil es so lange dauert. Es ist also schon seltsam warum nun ausgerechnet auf diese jungen Frau derart reagiert wird. Ihre Allgemeinbildung konnte sie allerdings am Ende tatsächlich nicht unter Beweis stellen als sie ohne Multiple Choice ein paar Fragen selbst beantworten sollte. Da war sie dann wirklich langsam.