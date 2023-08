Wollte im TV niemand sehen: Diese Serie ist der große Gewinner in der ARD-Mediathek

Von: Diane Kofer

Bei der TV-Ausstrahlung blieben die Zuschauer zwar aus – in der ARD-Mediathek erzielt die Serie „Arcadia“ aber überraschend gute Quoten.

Berlin – Der Quotenkampf der deutschen TV-Sender findet mittlerweile nicht nur im linearen Fernsehen statt. Die meisten Sender – sowohl privat als auch öffentlich-rechtlich – nutzen die Möglichkeit, ihre Formate zusätzlich online zur Verfügung zu stellen und Zuschauer anzulocken. Obwohl im TV kaum einer einschaltet, kann eine Serie, die auf dem Sender One zu sehen ist, per Streaming ziemlich punkten.

Miese Quoten im TV: Die Serie „Arcadia“ räumt in der Mediathek ab

In ersten Messungen der Quote musste man bei dem ARD-Sender One feststellen, dass „Arcadia – Du bekommst was du verdienst“ nicht wirklich gut angelaufen war. Gerade einmal 90.000 Zuschauer verfolgten laut DWDL die ersten acht Folgen der Dystopie-Serie. Ein vorerst unbefriedigender Wert, der mit Blick auf neue Analysen aber erheblich verbessert werden konnte.

Durch die Option, die einzelnen Episoden zeitversetzt anschauen zu können, legte „Arcadia“ noch einmal ordentlich zu. Insgesamt 200.000 Menschen sahen die Serie nach den Messungen – mit 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauern obendrauf ist die Zukunfts-Erzählung einer der großen Gewinner in der Mediathek. Die Marktanteile konnten dadurch auf 1 Prozent im Gesamtpublikum gesteigert werden und sich von 0,2 auf 0,4 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe verbessern – ein klarer Erfolg für die Produktion.

Darum geht es in „Arcadia – Du bekommst was du verdienst“ Die Serie spielt in der Zukunft und zeigt eine Gesellschaft, die durch den „Bürgerscore“ – ein Punktesystem – strukturiert ist. Es herrscht Rohstoffknappheit – Menschen mit einem hohen Punktestand können im vermeintlich paradiesischen Arcadia trotzdem ein unbeschwertes Leben führen. Für alle anderen ist es ein harter Kampf ums Überleben. Im Mittelpunkt steht eine Familie: Als der Vater den Score seiner Töchter manipuliert, wird er ins Exil außerhalb Arcadias verbannt, seine Liebsten hingegen bleiben – ihr Leben wird fortan aber nicht besser, im Gegenteil. Quelle: ARD

Nicht nur Streaming-Serien punkten: Auch Wiederholungen sorgen für starke Quoten

Neben „Arcadia“ konnte der ZDF-Thriller „Paradise Highway – Straße der Angst“ online ordentlich einen draufsetzen und auch die Satire-Sendung „Extra 3“, die im Ersten schon gute Zahlen schreibt, ist in der Mediathek ziemlich beliebt. Gerade sammeln die Sender aber auch linear Zuschauer durch die Wiederholung alter Filme und Serien. Mit der Ausstrahlung eines Filmklassikers holte das ZDF zuletzt sogar richtige Traumquoten.

Die „Rosenheim-Cops" – ebenfalls im ZDF – laufen zwar im Vorabendprogramm schon stark und erfreuen das TV-Publikum mit neuen Fällen aus dem idyllischen Rosenheim in Oberbayern. Noch stärker sind aber die Retro-Folgen am Nachmittag. Am Montagabend um 22 Uhr schalteten die ZDF-Zuschauer hingegen scharenweise ab.