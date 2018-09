Das ist der Sieger von Bachelorette 2018

„Die Bachelorette 2018“: Alex und Daniel haben es ins Finale geschafft. Filip musste nach den Dreamdates im Halbfinale seine Koffer packen.

20 Kandidaten waren 2018 wieder angetreten, um das Herz der Bachelorette zu gewinnen. Nur zwei Männer ziehen ins Bachelorette-Finale ein. Und nur für einen von ihnen gibt es am Ende der Staffel die letzte Rose.

Die Bachelorette 2018: Das ist der Sieger

RTL-„Bachelorette“ Nadine Klein hat sich in der Flirtshow für Alexander „Alex“ Hindersmann aus Gammelby (Schleswig-Holstein) entschieden. Ihre letzte Rose gab die 32-Jährige am Mittwochabend im Privatfernsehen dem 29-Jährigen, der als Fitnesstrainer und Barkeeper arbeitet. Damit entschied sich die Wahl-Berlinerin gegen „Mr. Schwaben“ Daniel Lott (27) aus dem baden-württembergischen Bad Saulgau. Der Gewinner war auch der erste Kandidat, den sie in der Sendung geküsst hatte - die erste Nacht verbrachte sie hingegen mit Daniel Lott. Kurz vorm Finale war dann aber kein klarer Favorit mehr erkennbar.

Die Bachelorette 2018: Wer hat es ins Finale geschafft?

Kandidat Alter Herkunft Beruf Alexander 29 Gammelby Personal Trainer Daniel 27 Bad Saulgau Vertriebsingenieur Die letzte Folge steht an und nachdem Philip letzte Woche gehen musst, stehen jetzt nur noch Alexander und Daniel im Finale. Mit beiden erlebte Nadine Klein schöne und intensive Momente bei den Dreamdates. Aber wem gehört nun das Herz der Bachelorette? Die Entscheidung fällt ihr sichtlich schwer und es fließen Tränen vor der Entscheidung. Nadine wäre sogar am liebsten keine Bachelorette mehr, verrät sie in einem Trailer.

Die Bachelorette 2018: Diese Kandidaten sind in Folge 6 gegangen

Auch in Folge 6 hieß es wieder: Ich habe keine Rose für dich. Diesmal traf dieser schmerzliche Satz Kandidat Brian Dwyer. Dabei hatte sich Brian seit der vergangenen Woche sehr ins Zeug gelegt und unter anderem mit einem gereimten Liebesbrief versucht das Herz von Nadine zu erreichen - mit Erfolg. Doch genau das wurde ihm schließlich zum Verhängnis: Die Bachelorette erkannte, dass Brian schon tiefere Gefühle für sie entwickelt hat, die sie nicht erwidern konnte. Deshalb musste Brian gehen. Brain traf das richtig hart. Ihm war die Enttäuschung richtig anzusehen, schwärmte er doch immer wieder davon, dass Nadine seine Traumfrau sei. Das stellte er bereits schon in der ersten Folge fest, als Nadine ihn mit einem bayerischen Satz begrüßte. Böse kann Brian ihr dennoch nicht sein, da er ihr einfach nichts böses wünschen kann und will. Ober er noch einmal eine Traumfrau wie Nadine finden wird?

Der zweite Auszug kam für Nadine dagegen etwas überraschender: Chris Kunkel verließ die Show freiwillig in Folge 6. Bei ihm war der Funke nicht übergesprungen - so die Begründung.

Und auch Maxim musste nach den Homedates gehen. Ob es an seinem Scherz lag, dass er Nadine gerne nackt sehen möchte? Man weiß es nicht.

Die Bachelorette 2018: Wer ist schon raus?

Kandidat Die Bachelorette verlassen in Keine Rose bekommen oder freiwillig gegangen? Filip Folge 7 Keine Rose bekommen Maxim Folge 6 keine Rose bekommen Chris Folge 6 freiwillig gegangen Brian Folge 6 keine Rose bekommen Dave Folge 5 keine Rose bekommen Jorgo Folge 5 keine Rose bekommen Eddy Folge 5 musste vor der Nacht der Rosen gehen Kevin Folge 4 Keine Rose bekommen Stefan Folge 4 Freiwillig gegangen, hat anschließend eine neue Liebe gefunden Rafi Folge 4 Freiwillig gegangen Dennis Folge 3 Keine Rose bekommen Sören Folge 3 Keine Rose bekommen Jan Folge 2 Keine Rose bekommen Andi Folge 2 Keine Rose bekommen Manuel Folge 2 Keine Rose bekommen Sascha Folge 1 Keine Rose bekommen Vadim Folge 1 Keine Rose bekommen Kai Folge 1 Keine Rose bekommen

„Die Bachelorette“ 2018: Wer ist raus? Wie fiel die Entscheidung?

Es kann passieren, dass ein Kandidat keinen Bock auf eine Rose von Bachelorette Nadine Klein hat. So geschehen in Folge der der vergangenen Staffel, als Manuel und René freiwillig gingen und Jessica Paszka, der RTL-Junggesellin der Vorjahres, gleich eine doppelte Abfuhr verpassten. René sagte der damaligen Bachelorette schon vor der Rosen-Vergabe: „Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich, wenn Du mir eine Rose anbieten würdest, sie wahrscheinlich nicht annehmen würde.“ Der Grund: Jessica sei einfach nicht sein Typ. „Du bist ein toller Mensch, aber ich stehe auf einen anderen Typ Frau.“

Manuel eröffnete Jessica sein Desinteresse ein wenig gestelzt: „Im Endeffekt geht es im Wesentlichen darum, dass ich Dich heute gerne bitten würde, mich mit keiner Rose zu bedenken.“ Dann betonte er: „Es wäre unehrlich, wenn ich sagen würde, ich bleibe bis zur letzten Rose.“ Wobei der freiwillige Verzicht auf eine Rose die Ausnahme darstellt. Die meisten Kandidaten scheiden aus, weil die Bachelorette keinen Bock auf sie hat.

Wie es ist, keine Rose zu bekommen, weiß Bachelorette Nadine Klein selbst. Sie war Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2018 und musste sich nach der fünften Rosenzeremonie vom Junggesellen Daniel Völz verabschieden. Ob sie als „Bachelor“-Kandidatin auch so einen strengen Vertrag unterschreiben musste wie als Bachelorette?

Wie bekommt man eine Rose? Das wünscht sich die Bachelorette 2018

Und wie muss ein Kandidat drauf sein, dass er eine Rose von der Bachelorette bekommt? Im Interview mit RTL hat Nadine Klein bereits verraten, wie sie sich den perfekten Kandidaten vorstellt: „Mein Traummann sollte mich zum Lachen bringen, authentisch und ehrlich sein.“ Ihre Zukunftspläne? „Heiraten auf jeden Fall, das mit den Kindern muss sich ergeben. Da musst Du den richtigen Partner an der Seite haben.“

Was macht einen Mann für sie interessant? „Ganz oft ist es ja so der erste Eindruck, die ersten Sekunden. Einfach ob jemand lächelt, wie jemand Dich ankuckt. Ich kucke sehr auf Augen und auf Hände. Und ich glaube, die ersten Sekunden entscheiden schon: Findest Du jemanden sympathisch oder nicht?“

Wer ist raus? - So entscheidet die Bachelorette 2018

Wenn ein Kandidat tanzen könne, sei das von Vorteil, verrät die Bachelorette, die selbst eine Musical-Ausbildung absolviert hat. „Aber er muss es nicht können.“ Aber Modegeschmack sollte der Mann an ihrer Seite haben. Denn: Die Bachelorette arbeitet als Verkaufsberaterin für Luxus- und Premiummarken.

Außerdem wichtig: Glatze geht gar nicht! Ihr Traummann muss Haare haben. Diese Voraussetzung - so viel sei bereits verraten - erfüllen alle 20 Kandidaten bei „Die Bachelorette“ 2018. Eine weitere gute Nachricht für alle 20 Herren, die um eine Rose von Nadine Klein buhlen: Auch wenn es in Sachen Liebe nichts wird - als Bachelorette-Sieger kann man immerhin einen Platz im Dschungelcamp bekommen. So wie David Friedrich, der Vorjahressieger der TV-Kuppelshow.

Nach der ersten Folge haben wir schon einen Blick darauf geworfen, wie sich die Kandidaten in der ersten Folge angestellt haben.

