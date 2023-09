„Tölpelhaft“: Olli Schulz stänkert gegen Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“

Von: Jonas Erbas

Seit Jahren unterhält Günther Jauch mit „Wer wird Millionär?“ ein Millionenpublikum. Nun regt sich prominente Kritik: Olli Schulz scheint weder das RTL-Format noch den Moderator sonderlich zu mögen.

Köln – Als „Wer wird Millionär?“ im September 1999 zum ersten Mal auf Sendung ging, ahnte wohl noch niemand, dass sich die Quizshow mit Günther Jauch (67) derart lang und erfolgreich im deutschen Fernsehen halten würde. Über 1500 Episoden und etliche Specials später ist die RTL-Sendung nach wie vor der Maßstab aller Frage- und Rateshows – eine Tatsache, die Entertainer Olli Schulz (49) nicht wirklich nachvollziehen kann …

Olli Schulz kann weder Günther Jauch noch „Wer wird Millionär?“ leiden

Denn dass der Podcast-Partner von Jan Böhmermann (42) weder den Kult-Moderator noch die seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich laufende Sendung wirklich mag, ist aus der neuen „Fest & Flauschig“-Folge überaus deutlich herauszuhören. „Da ist kein Horst mehr dabei, der mal was Dummes sagt, sondern die Leute werden danach ausgesucht, wie sie aussehen. Viele sehen dabei aus, wie direkt aus der Werbung“, schimpft der Entertainer zunächst eher allgemein über Quizshows, wird dann aber konkreter.

Sein Unmut gilt nämlich insbesondere „Wer wird Millionär?“ – und das aus mehreren Gründen: So empfindet Olli Schulz die Auswahl der Kandidaten als nicht abwechslungsreich genug. „Und seit die Begleitperson auch noch mit vorne sitzen muss, hat das alles einen ganz unangenehmen Charakter bekommen“, beschwert er sich weiter und kommt dann schließlich auf Günther Jauch zu sprechen, mit dessen Art er offenbar ganz und gar nicht zurechtkommt.

„Fest & Flauschig“ – ein massiver Erfolg Seit Mai 2016 erscheint der „Fest & Flauschig“-Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz exklusiv beim Streaminganbieter Spotify und trat damit die Nachfolge der Radiosendung „Sanft & Sorgfältig“ (von September 2012 bis April 2016 bei Radio Eins) an. Das Format zählt zu den erfolgreichsten Podcasts bei Spotify und war – eigenen Angaben nach – zeitweise der weltweit erfolgreichste Podcast des schwedischen Unternehmens.

Harte Kritik an „Wer wird Millionär?“-Liebling: Olli Schulz lästert über Günther Jauch

Entsprechend hart geht Olli Schulz dann mit dem „Wer wird Millionär?“-Moderator ins Gericht: „Auch von dir gibt es noch Aufnahmen, wie du tölpelhaft versuchst, Helge Schneider zu interviewen und seinen Humor nicht checkst. Es gibt einige Sachen, wo auch du nicht so richtig glänzt“, lästert er munter drauflos und beklagt dann die „Heiligsprechung von Günther Jauch“, die seit drei Jahrzehnten anhalte. „Er ist für mich auch nur ein Büroangestellter, der auch bei der Post arbeiten könnte“, urteilt der Singer-Songwriter abschließend.

Mit „Wer wird Millionär?“ kann Olli Schulz offenbar wenig anfangen – ebenso wie mit Kult-Moderator Günther Jauch, der die beliebte RTL-Quizshow seit dessen Anfängen 1999 moderiert © Hoffmann/Seeliger/Imago

Womöglich schreitet Olli Schulz bald zur Tat, damit in der RTL-Quizshow bald wieder „echte Menschen“ sitzen, die „keine spannende Geschichte zu erzählen haben“. Er wolle Druck „Richtung Köln“ machen, kündigt er an – und darf sich dabei über die Unterstützung und den Zuspruch seines Mit-Podcasters Jan Böhmermann freuen. Auch ein anderer TV-Star kommt nicht überall gut an: Eine neue „Höhle der Löwen“-Investorin empfinden die TV-Zuschauer als „unsympathisch, laut, großkotzig“. Verwendete Quellen: „Fest & Flauschig“ (Spotify; Podcast), rtl.de