Kurioser Tausch: Gast springt kurzfristig bei NDR-Talkshow für Moderator ein - das ist der Grund

Heftige Szenen im TV: Micaela Schäfer vor laufender Kamera sexuell belästigt - Vorfall mit drastischen Konsequenzen

Heftige Szenen bei „Get the F*ck out of my House“ auf ProSieben. Micaela Schäfer wird vor laufender Kamera sexuell belästigt. Ein Vorfall, der nicht ohne Konsequenzen …