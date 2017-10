Kameramann von ZDF-Serie spurlos verschwunden

Beim Dreh zur beliebten Vorabendsserie „Notruf Hafenkante“ ist zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Offenbar wird ein Crew-Mitglied seit Gestern vermisst.

Hamburg - Im Hamburger Hafen sucht die Polizei nach einem bei Dreharbeiten verschwundenen Kameramann. Im Laufe des Tages sollen Personenspürhunde eingesetzt werden, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Am Vormittag hatten Wasserschutzpolizei und Feuerwehr an der Oberfläche der Elbe vergeblich nach dem Mann gesucht, der am Samstagmorgen verschwand. Unklar ist, ob er ins Wasser gestürzt ist oder das Filmset im Hafen aus einem völlig anderen Grund verlassen hat.

„Die Kriminalpolizei ermittelt gleichzeitig unter Hochdruck nach Kontakten des vermissten Mannes, die sein Verschwinden vielleicht erklären könnten“, sagte ein weiterer Sprecher.

Nach Informationen von Bild.de soll es sich um einen Kameramann der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ handeln. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Unweit des Filmsets stürzte zudem am Samstagmorgen ein Fensterputzer aus einem Zweiten Obergeschoss ins Wasser. Die Feuerwehr konnte ihn aus dem Nikolaifleet bergen. Er wurde mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

dpa