Karrierewechsel für Lilli Gruber? „Bergdoktor“-Setbilder von Ronja Forcher lassen aufhorchen

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Der Bergdoktor“ träumt Lilli Gruber davon, Ärztin zu werden. In der neuen Staffel scheint Martins Tochter aber einen ganz neuen Weg eingeschlagen zu haben.

Ellmau – In der 16. „Bergdoktor“-Staffel wurden fast sämtliche andere Handlungsstränge von dem wochenlangen Zwist zwischen Martin (Hans Sigl, 54) und Hans Gruber (Heiko Ruprecht, 51), der die Familie fast auseinander gerissen hat, überschattet – auch im Leben von Lilli Gruber (Ronja Forcher, 27) hat sich aber einiges getan. Ihrem Traum, Ärztin zu werden, ist die junge Frau inzwischen um einiges näher gekommen – Bilder vom Dreh der neuen Folgen vermitteln nun jedoch plötzlich einen anderen Eindruck.

Dreharbeiten zur 17. Staffel: Ronja Forcher zeigt Eindrücke vom „Bergdoktor“-Set

Im Leben von Martin Gruber hagelte es in den letzten acht „Bergdoktor“-Episoden eine dramatische Wendung nach der anderen, von brenzligen Patientenfällen bis hin zum schockierenden Cliffhanger-Finale, seit dem Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 72) im Koma liegt. Auch bei seiner Tochter Lilli waren die Dinge aber mächtig in Bewegung. Zuerst traten mit Caro (Barbara Lanz, 39) und Rolf Pflüger (Wolfram Berger, 77) ihre Tante und ihr Großvater zurück in ihr Leben, kurze Zeit später zerbrach ihre Beziehung mit Robert (Timon Ballenberger, 31) endgültig.

Wie es für Lilli Gruber in der 17. „Bergdoktor“-Staffel weitergeht, ist noch größtenteils ungewiss, auf ihrem Instagramprofil dokumentiert Ronja Forcher aber fleißig die Dreharbeiten und lässt hier und da schon erste Details zu den neuen Folgen durchsickern. Auf einem Schnappschuss lichtet sie sich nun in Kleid und Cardigan vor einem großen Traktor ab und schreibt dazu: „Landhandel rules!“ An sich ein harmloser und relativ unspektakulärer Blick hinter die Kulissen der ZDF-Heimatserie, bei eingeschworenen Fans dürften aber die Alarmglocken läuten.

Landhandel statt Medizin: Wechselt Lilli Gruber in der 17. „Bergdoktor“Staffel den Beruf?

Wer sich an Staffel 16 erinnert: Rolf Pflüger will, dass sein eigener Betrieb mit dem Gruberhof verschmilzt und erhofft sich, dass Lilli dann eine Karriere im Landhandel anstrebt – sehr zum Leidwesen von Lisbeth. Bislang weiß Lilli zwar noch nichts von den finsteren Machenschaften ihres Großvaters, dem Setbild nach zu urteilen scheint es aber so, als könnte sie ihren Traum, Medizinerin zu werden, fürs Erste auf Eis gelegt und karrieretechnisch eine ganz neue Richtung eingeschlagen haben.

Eigentlich will Lilli Gruber Ärztin werden, doch Setbilder von der 17. „Bergdoktor“-Staffel vermitteln den Eindruck, dass sie beruflich eine neue Richtung einschlagen könnte. © ZDF/Erika Hauri; Screenshot/Instagram/ronjaforcher (Fotomontage)

Ob Lilli ihren größten Traum für immer aufgeben wird oder ob sie sich doch gegen die Wünsche ihres Großvaters widersetzen kann? Das wird sich zeigen, wenn Anfang 2024 endlich neue „Bergdoktor“-Folgen über die Bildschirme flimmern. Ein Interview mit ihrem Serienvater wirft derweil die Frage auf, ob sich Martin und Lilli Gruber in der neuen „Bergdoktor“-Staffel entfremden könnten. Verwendete Quellen: Instagram/ronjaforcher