Kein Bock auf Nockherberg 2019: Seehofer sagt Starkbieranstich ab!

Er kommt heute im Singspiel vor - wird aber dem Starbieranstich fernbleiben: Innenminister Horst Seehofer hat keinen Bock auf den Nockherberg 2019.

Wenn der Nockherberg ruft, lässt sich die Politprominenz nicht lange bitten. Derbleckt wird schließlich nur einmal im Jahr. Und wie! Mit Maxi Schafroth tritt heuer zum ersten Mal ein Allgäuer ans Rednerpult.

Und auch das Salvator Singspiel verspricht spannend zu werden. Am Montag haben die Veranstalter erste Einblicke in die Gästeliste für den Nockherberg 2019 (ab 19.00 Uhr live im BR und Live-Stream) gegeben. So viel sei bereits verraten: Der Andrang ist riesig!

Nockherberg 2019: Diese Politiker sind auf der Gästeliste

Dass Markus Söder auch heuer wieder in vorderster Front sitzen wird, dürfte wohl niemanden wundern. Schließlich zählt der 52-Jährige seit Jahren zu den Stammgästen auf dem Nockherberg. Mit einem Unterschied: Am Dienstag wird Söder zum ersten Mal in seiner Funktion als Ministerpräsident Platz nehmen. In Sichtweite: sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Außerdem haben sich für den Nockherberg Katharina Schulze von den Grünen, Ilse Aigner von der CSU, Oberbürgermeister Dieter Reiter und Natascha Kohnen von der SPD angekündigt.

Und auch die Bundespolitik wird mit zahlreichen Vertretern auf den Berg kraxeln. Darunter: Alexander Dobrindt, Wolfgang Kubicki und Andreas Scheuer.

Abgesagt haben Horst Seehofer und Andrea Nahles - obwohl beide im Singspiel vorkommen.

Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Spektakel fernbleibt, hat Tradition. Dabei wäre sie ein gern gesehener Gast. „Die Angi mit einem Jausen-Brett im Saal“, witzelt Fastenprediger Maxi Schafroth, „das wär’s!“

Der Starkbier-Gau: Triumphator-Anstich abgesagt - Kabarettist Springer enttäuscht

SB