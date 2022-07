Kerstin Ott, Die Amigos & Marc Pircher: Starke Gästeliste für „Immer wieder sonntags“ am 17. Juli

Auch die Gästeliste für die sechste „Immer wieder sonntags“-Folge verspricht beste Schlager-Laune und gepflegten Schunkel-Spaß. (Fotomontage) © IMAGO / POP-EYE & IMAGO / Eibner & IMAGO / STAR-MEDIA

Auch die Gästeliste für die sechste „Immer wieder sonntags“-Folge verspricht beste Schlager-Laune und gepflegten Schunkel-Spaß. Neben Stefan Mross werden unter anderem Kerstin Ott und Marc Pircher auf der Bühne stehen. Natürlich darf auch die Starküche mit Anna-Carina Woitschack nicht fehlen.

Rust - Halbzeit bei „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross begrüßt seine Fans am 17. Juli bereits das sechste Mal in seiner neuen Arena. Wie man es von dem Schlagerstar gewohnt ist, ist die Gästeliste auch diesmal hochkarätig. Am Sonntag werden unter anderem Kerstin Ott, Die Amigos und Marc Pircher für ordentlich Stimmung sorgen.

In den Sommermonaten freuen sich Schlagerfans jede Woche auf Stefan Mross (Karriere und Privatleben des Schlagerstars) und „Immer wieder sonntags“. Natürlich macht der Moderator nicht einen auf Alleinunterhaltung, sondern begrüßt einmal mehr hochkarätige Gäste bei sich in Rust. So gibt sich Kerstin Ott diese Woche die Ehre. Aber auch Die Amigos, TIMO und Die Paldauer sind am Start.

Kerstin Ott während der ARD - Unterhaltungsshow Immer wieder Sonntags am 08.07.2018 im Europapark Rust. © IMAGO / STAR-MEDIA

Aber das wars noch nicht: Auch Die jungen Zillertaler, Dominik Gassner, Paulina Wagner, G.G. Anderson und Franziska stehen dieses Wochenende auf der „Immer wieder sonntags“-Gästeliste. Und auch Marc Pircher ist wieder mit dabei. Gibt es wieder eine Currywurst-Wette? Fans dürfen gespannt sein!

„Immer wieder sonntags“-Sommerhitparade: Luca Stangl besiegt Marc Laurin

Was bei „Immer wieder sonntags“ (Alle Infos zur ARD-Show von Stefan Mross) natürlich auch nicht fehlen darf: die Sommerhitparade. Viermal hat Marc Laurin mit seinem ohrwurmverdächtigen Song „Eine Frage der Zeit“ schon gewonnen. Letzte Woche musste er sich geschlagen geben. Luca Stangl konnte sich durchsetzen und tritt am Sonntag gegen Bianca Holzmann an.

Währenddessen geht der Streit zwischen Stefan Mross und Estefania Wollny in die nächste Runde: Nachdem die Nachwuchssängerin dem Schlagerstar vorgeworfen hatte, sie bei „Immer wieder sonntags“ ignoriert und sogar „diskriminiert“ zu haben, soll dieser nun einen Anwalt eingeschaltet haben. Damit möchte sich der 46-Jährige offenbar gegen die mögliche Verbreitung von Unwahrheiten wehren. Verwendete Quellen: swr.de/sonntags/service/sendetermine