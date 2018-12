Wann läuft „Kevin - Allein zu Haus“ an Weihnachten 2018 im TV?

Ich sehe es nicht ein fûr Wiederholungen auch noch zu bezahlen, nur weil icgeine Folge verpasst habe. Ich verpasse aber nix .TV Nie buche ich nicht. Die kassieren. Und zwar für ein paar Tage, was nachträglich zu schauen. Ard/ZDF ect kosten nix. Das kann ich streamen und mir in Ruhe den Tatort vom Sonntag anschauen... Oftmals ewig.... Klasse was Fair ect angeht.....

Nichts besseres an Weihnachten zu bringen? Echt jetzt? Kevin? Den habe ich auf DVD, auf Festplatte und USB Stick. Warum nicht Mal den Klassiker mit Bernd Stephan, Elisabeth Wiedemann und Michaela May: Wozu denn Eltern...?? Hoppenstedt's, Loriot, Dinner for one, haben alle Leute. Hat jeder. Wer nicht, hat halt Pech gehabt. Seit Jahren gibt es Recorder wo man aufzeichnen kann, auf DVD kopieren und dann löschen kann...

"Wozu denn Eltern" auf Sat1 war ein lustiger 2 teiliger Film mit Elisabeth Wiedemann als Oma. Faktisch eine abgespeckte Version von dem Kevin. Der Zweiteiler war aber hundert Mal besser als Kevin. Wurde nie wieder gezeigt. Kevin in Folge 1,2,3 X- Mal das kennen wir jetzt. Auch Sissi...

Wer Elisabeth Wiedemann nicht kennt hat eine Bildungslücke... Sie war Ekel Alfreds (in; Ein Herz und eine Seele -Ehefrau) und sie war grandios... Die Gesellschaft weiß gar nicht mehr was die Nation erheitert hat, was früher im TV gelaufen ist. Man würdigt es nicht. Jeder Mist wird wiederholt. Es ärgert mich, weil die Sendeplätze vergeben werden wie auf dem Flohmarkt. Nur Mist. Warum keine schönen Filme vor 16/ 17/ 18 Uhr Zeigen. Immer diese Poilizedie auch nur Schauspielert. Alles Show...Dafür Gebühren zu zahlen? Für all die Wiederholungen die im Programm, was man ja zählt immer und immer wieder auftauchen? So macht man Kasse... VERARSCHE ist das das... Es ärgert Hunderttausende- nicht nur mich.... Immer der selbe Rotz.... Aber maaaal Kevin o.k. aber nicht jedes Jahr. Andere Filme sollten auch zu "Wort kommen". Die Darsteller haben das doch verdient... Wer verdient an Dinner for one????

Hahahahahaha... - Glauben ist auch eine Schöne Form von Hoffnung....