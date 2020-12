Wann läuft „Kevin - Allein zu Haus“ an Weihnachten 2020? Sendetermine im TV und Stream

Wann läuft „Kevin - Allein zu Haus“ an Weihnachten im TV? Alle Sendetermine im Fernsehen und im Stream haben wir für Sie zusammengetragen.

Wann läuft „Kevin - Allein zu Haus“ an Weihnachten 2020 im Fernsehen?

Der Kultfilm mit Macaulay Culkin läuft an Weihnachten im Free-TV.

Alternativ kann man „Kevin - Allein zu Haus“ bei einem Streaming-Anbieter kaufen oder leihen.

Der Kultfilm „Kevin - Allein zu Haus“ gehört für viele Menschen zur vorweihnachtlichen Atmosphäre genauso dazu wie Glühwein und Plätzchen. Auch 2020 läuft der Klassiker von 1990 wieder im deutschen Free-TV und im Pay-TV. Wir verraten Ihnen alle Sendetermine.

„Kevin - Allein zu Haus“: Wann läuft der Weihnachtsklassiker im Free-TV?

Einzig Sat.1 überträgt „Kevin - Allein zu Haus“ im frei empfangbaren Fernsehen. Allerdings müssen Fans des Films bis Heiligabend um 20.15 Uhr warten.

Der Sendetermin von „Kevin - Allein zu Haus“ an Weihnachten 2020 im Free-TV

Datum Sender Sendetermin Dienstag, 24.12.2020 Sat.1 20.15 bis 22.25 Uhr

„Kevin - Allein zu Haus”: Das machen die Darsteller heute

Hier kann man „Kevin - Allein zu Haus“ 2020 im Stream ausleihen und kaufen

Bevor man ein Abo eines Pay-TV-Senders abschließt, wäre es natürlich die kostengünstigere Variante, sich den Film gleich zu kaufen oder auszuleihen.

Bei diesen Streaming-Anbietern kann man „Kevin - Allein zu Haus“ kaufen:

Anbieter Option Preis Amazon leihen HD 3.89 € Amazon kaufen HD 4.86 € maxdome leihen SD 2.99 €, HD 3.99 € maxdome kaufen SD 9.99 €, HD 9.99 € iTunes leihen SD 4.99, € HD 4.99 € iTunes kaufen SD 9.99, € HD 9.99 € Google Play leihen HD 3.99 € Google Play kaufen HD 9.99 € Sky Store leihen HD 3.99 € Sky Store kaufen HD 9.99 €

„Kevin - Allein zu Haus“ ist im kostenpflichtigen Abo von Disney+ erhältlich.

Bei Netflix ist „Kevin - Allein zu Haus“ an Weihnachten 2020 nicht im Abo inbegriffen.

Bei Amazon Prime Video ist „Kevin - Allein zu Haus“ an Weihnachten 2020 nicht im Abo inbegriffen.

„Kevin - Allein zu Haus“ 2020: Die Handlung des Kultfilms zu Weihnachten

Die Geschichte von „Kevin - Allein zu Haus“ ist so einfach wie unterhaltsam: Ein achtjähriger Junge wird von seiner Familie während der Weihnachtsferien zu Hause vergessen und nimmt es dort mit zwei mehr oder weniger angsteinflößenden Einbrechern auf, die versuchen, das Haus auszurauben. Der Junge, der Kevin heißt, denkt sich allerhand Schikanen für die Bösewichte aus und die fallen natürlich reihenweise darauf herein.

Was sich die Macher von „Kevin allein zu Haus“ vor nunmehr 30 Jahren für den Weihnachtsfilm ausgedacht haben, ist einfach - und funktioniert wahrscheinlich gerade deswegen immer noch. „Kevin allein zu Haus“ darf man getrost als Weihnachtskultfilm bezeichnen und so läuft das Spektakel auch alle Jahre wieder im TV.

Wann ist eigentlich der 1. Advent? Wir erklären Ihnen, von wann bis wann die Adventszeit geht und was genau gefeiert wird.

„Kevin - Allein zu Haus“: Wann laufen die Fortsetzungen zu Weihnachten 2020 im Free-TV?

Es gab übrigens auch ein paar Fortsetzungen des erfolgreichen Films, der 1991 sogar für den Oscar nominiert war: „Kevin - Allein in New York“, „Wieder allein zu Haus“ und „Kevin - Allein gegen alle“. Doch keiner davon kam an das Original mit Macaulay Culkin heran.

So läuft konsequenterweise bis auf „Kevin - Allein in New York“ (in den letzten Jahren auf Sat.1 am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr) auch keiner der anderen Filme 2020 an Weihnachten im Free-TV.

So sehen Sie sämtliche Weihnachtsfilme 2020 im TV

Damit Sie immer wissen, wann Sie einschalten müssen: Hier bei Merkur.de* erfahren Sie, wann die Klassiker wie „Sissi“, „Der kleine Lord“, "Tatsächlich Liebe", "Das Wunder von Manhattan", „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", „Weihnachten bei Hoppenstedts“ und „Liebe braucht keine Ferien“ an Weihnachten 2020 im TV laufen.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

pak

Rubriklistenbild: © 20th Century Fox Film Corporation