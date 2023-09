Nach Fernsehgarten-Ende: Andere Kult-ZDF-Show übernimmt Sendeplatz von Andrea Kiewel

Von: Elena Rothammer

Die Fernsehgarten-Saison neigt sich langsam dem Ende zu. Das ZDF hat schon Pläne für Andrea Kiewels Nachfolge geschmiedet: Eine andere Kultsendung tritt im Programm in ihre Fußstapfen.

Mainz – Im Mai eröffnete Andrea Kiewel (58) endlich wieder den ZDF-Fernsehgarten. Seither präsentierte die Moderatorin zahlreiche Schlagerstars und unterhielt das Publikum mit den verschiedensten Mottos. Am 8. Oktober verabschiedet sich die Kultshow allerdings in die Winterpause. Dann darf sich das ZDF-Publikum auf eine andere Sendung freuen.

Fernsehgarten in der Winterpause: Neuerung im ZDF-Programm ab dem 15. Oktober

Nachdem Andrea Kiewel zuletzt noch wahllos Fernsehgarten-Zuschauer anbaggerte und damit Aufsehen erregte, muss sich die Gastgeberin bald von ihrem Publikum verabschieden. Nach der letzten regulären Show am 24. September präsentiert sie am 1. und 7. Oktober noch zwei abschließenden Folgen „Fernsehgarten on Tour“ aus Hamburg.

Ab dem 15. Oktober übernimmt dann eine andere Kultshow den Sendeplatz des Fernsehgarten: Laut der ZDF-Programmvorschau läuft dann „Bares für Rares“ von 11:50 Uhr bis 14:10 Uhr – zu dieser Uhrzeit hatte bisher Andrea Kiewel mit ihrem Programm entertaint. In der Trödelshow wird Horst Lichter (61) wieder mehr oder weniger wertvolle Antiquitäten präsentieren.

Die verbleibenden Mottosendungen im „ZDF-Fernsehgarten“ 2023 10.09.2023: Tiergarten 17.09.2023: Großes Kino 24.09.2023: Oktoberfest

Neue Show: Andrea Kiewel nach ZDF-Fernsehgarten auf Sat.1

Auch Andrea Kiewel hat neben dem ZDF-Fernsehgarten noch andere Projekte. 2024 werden vier Folgen von „Kiwis große Partynacht“ zur Primetime auf Sat.1 ausgestrahlt, wie der Sender bereits ankündigte. Die Aufzeichnungen zu der Schlagershow finden schon Anfang November in Berlin statt.

Am 8. Oktober verabschiedet sich der Fernsehgarten in die Winterpause. Das ZDF hat schon Pläne für Andrea Kiewels Nachfolge: Eine andere Kultsendung tritt in ihre Fußstapfen. © IMAGO / BOBO & ZDF / Sascha Baumann

In der jüngsten Ausgabe des ZDF-Fernsehgarten war auch Mario Barth zu Gast – die Sprüche des Comedians gingen Andrea Kiewel aber eindeutig zu weit. Verwendete Quellen: zdf.de, sat1.de