Klarer Verlierer im Quotenduell zwischen „Bachelorette“ und „Aktenzeichen XY“

Von: Lukas Einkammerer

Am Mittwochabend ging RTL mit „Die Bachelorette“ gegen „Aktenzeichen XY“ im ZDF ins Quoten-Rennen. Ein Format kam dabei eindeutig besser an.

Köln/Mainz – Am Mittwochabend (16. August) war für Fernsehende aller Altersgruppen abermals ein bunter Mix an Formaten zur Primetime geboten. Während das ZDF eine neue Folge von „Aktenzeichen XY“ zeigte, ging auf RTL mit „Die Bachelorette“ Jennifer Saros (27) Suche nach der großen Liebe weiter. Welche Sendung mehr Zuschauer begeistern und das Rennen um die beste Quote für sich entscheiden konnte, ist nun klar entschieden.

ZDF gegen RTL: Quotenduell zwischen „Aktenzeichen XY“ und „Die Bachelorette“ entschieden

Mit mehr als 580 Folgen seit seiner Premiere 1967 zählt „Aktenzeichen XY“ heute zu den ältesten Formaten des ZDF – und fesselt Zuschauer nach einigen Moderatorenwechseln auch heute noch immer mit den spannendsten, ungelösten Straftaten. „Die Bachelorette“ ist zwar auch schon seit fast 20 Jahren auf Sendung, ein Vermächtnis wie die kultige ZDF-Sendung kann die RTL-Adaption des US-amerikanischen „The Bachelorette“ aber noch nicht aufweisen. Ob es Mittwochabend trotzdem für den Quotensieg gereicht hat?

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, hatte „Aktenzeichen XY“ im Quotenduell mit „Die Bachelorette“ bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eindeutig die Nase vorn. Mit 0,79 Millionen Zuschauern und einem damit verbundenen Marktanteil von 18,1 Prozent war die von Rudi Cerne (64) moderierte Sendung das meistgesehene Produktion des Tages. Bei RTL und der Rosen verteilenden „Bachelorette“ schalteten derweil nur 0,32 Millionen Interessenten ein – was dem Sender mit Sitz in Köln einen durchwachsenen Marktanteil von 7,5 Prozent bescherte.

Die erste Dating-Show der Welt Mit „The Dating Game“ lief 1965 beim amerikanischen Sender ABC das erste Mal eine Sendung über Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Das Besondere daran: Die Kandidaten waren von einer bunten Wand getrennt und konnten einander nicht sehen. Bei der Wahl des perfekten Partners musste also voll und ganz auf das Herz gehört werden. (Quelle: Insider.com)

Keine Chance gegen ZDF und ARD: „Die Bachelorette“ fällt beim Gesamtpublikum durch

Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren fiel das Ergebnis für „Die Bachelorette“ noch schlechter aus, denn die Kuppelshow konnte sich nicht einmal in den Top 25 der meistgesehenen Sendungen platzieren. Als bestes RTL-Format des Tages schnitt derweil „RTL Aktuell“ ab, das 2,42 Millionen Menschen vor die Flimmerkisten ziehen konnte. Als Quotensieger des Tages wurde mit 4,68 Millionen Zuschauern abermals „Aktenzeichen XY“ gekürt, dicht gefolgt von der „Tagesschau“ in der ARD, die 4,37 Millionen Fernsehende mitverfolgten.

„Aktenzeichen XY“ oder „Die Bachelorette“: Ein Format kam am Mittwochabend eindeutig besser an. © Screenshot/ZDF/Aktenzeichen XY... ungelöst/Folge vom 16. August 2023; Screenshot/RTL+/Die Bachelorette/Folge vom 16. August 2023 (Fotomontage)

Dass „Die Bachelorette“ sich nicht gegen „Aktenzeichen XY“ durchsetzen konnte, ist nicht die einzige Enttäuschung für die RTL Mediengruppe diese Woche. Denn Amira Pochers Datingshow-Debüt bei Vox erwies sich als totaler Quotenflop. Verwendete Quellen: dwdl.de