„Klaut die Story bei FSK18-Filmen“: Bergdoktor-Fans zerreißen neue Folge wegen Stiefmutter-Stiefsohn-Affäre

Von: Lukas Einkammerer

In der 16. Bergdoktor-Staffel geht es dramatischer zu als je zuvor. In der neuesten Folge geht es um eine Affäre zwischen Stiefmutter und Stiefsohn. Bei den Zuschauern kommt das gar nicht gut an.

Ellmau – Seitdem die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ am 29. Dezember im ZDF Premiere feierte, dürften viele Zuschauer noch immer sehnlichst auf die besinnliche und idyllische Alpenstimmung warten, die man von der kultigen Serie eigentlich gewohnt ist. Stattdessen geht es in der Region Wilder Kaiser dramatischer denn je zu: Das Privatleben von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) steht förmlich in Flammen und auch bei seinen Patienten folgt ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Vielen treuen Fans des ZDF-Quotengarants scheint das immerwährende Endzeitfeeling langsam zu viel zu werden – insbesondere nach der sechsten Folge „Spiel mit dem Feuer“.

Affäre zwischen Stiefmutter und Stiefsohn: Großes Drama in neuester Bergdoktor-Folge

VORSICHT, SPOILER: Gab es in den vergangenen Wochen viele rätselhafte Patientenfälle für Dr. Martin Gruber und Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, 57), macht vor allem ein Handlungsstrang aus der sechsten Folge dem omnipräsenten Familienzoff im Hause Gruber mächtig Konkurrenz. Denn während Bergdoktor Martin und sein Bruder Hans auf dem Kriegspfad sind, erlebt Jule Reimann (Katrin Lux, 42) ihre ganz eigene Horror-Geschichte, als sie zu Beginn der Folge nach einer durchzechten Partynacht neben einem entblößten jungen Mann aufwacht. Schnell wird klar, dass es sich dabei keineswegs um ihren Ehemann Richard (Christian Erdmann, 48) handelt, sondern um ihren 17-jährigen Stiefsohn Noah (Luke Matt Röntgen, 19), der seit kurzem bei den beiden lebt.

Großes Gesundheits-Drama bei „Der Bergdoktor“: Martin Gruber hilft Noah, der mit HIV diagnostiziert wird – nachdem er mit seiner Stiefmutter Jule die Nacht verbracht hat. © ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

Als wäre der immense Altersunterschied zwischen den beiden nicht schon schlimm genug, geht es dem gepiercten Teenager im Laufe der Episode immer schlechter. Seine Gesundheit fällt rapide ab und nach mehreren Arztbesuchen beim Bergdoktor stattet Martin Gruber den Reimanns einen Besuch ab und hat folgenschwere Neuigkeiten für sie: Noah ist HIV-positiv und Jule muss sich umgehend einer prophylaktischen Not-Behandlung unterziehen.

Auch nach dieser schockierenden Offenbarung hört das Drama noch nicht auf: Noah muss per Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er von Martin und Jule bewusstlos in den Bergen gefunden wurde und kommt nur knapp mit dem Leben davon. Am Ende der Folge beschließt Jule schließlich, auszuziehen, damit Noah Zeit mit seinem Vater verbringen kann – und verabschiedet sich in einer emotionalen Szene von ihrem jungen Ex-Geliebten.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Klaut die Story bei billigen FSK18 Filmen“: Bergdoktor-Fans zerreißen neue Folge im Netz

Während das turbulente Familienleben im Hause Gruber bei den Bergdoktor-Fans schon seit Wochen auf scharfe Kritik stößt, fällt das Urteil für die Geschehnisse um Jule und Noah in den sozialen Medien ähnlich vernichtend aus. „Wer denkt sich diese Geschichten eigentlich aus?“, wettert eine Twitter-Nutzerin, „Bergdoktor klaut die Story bei billigen Stiefmutter FSK18 Filmen“, tut es ihr anderer gleich. „Würfeln die, welche Krankheiten die Leute haben?“, schimpft ein User und kann sich eine abfällige Bemerkung über den Serienprotagonisten nicht verkneifen: „Dass der Martin bei seinem Liebesleben noch keine Geschlechtskrankheit hatte.“

Familiendrama bei den Grubers: Martin und Hans sind bei „Der Bergdoktor“ zerstritten und die Versöhnung scheint aussichtslos. © ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

Ein roter Faden, der in den vielen negativen Twitter-Kommentaren sehr deutlich wird, ist, dass sich viele Fans offenbar zu den Anfangsjahren der kultigen Serie zurückwünschen – als beim Bergdoktor meist noch heile Welt herrschte. „Der Bergdoktor tut mir wirklich leid. Kann der arme Kerl nicht einmal einen normalen Tag haben? So mit ganz normalen Patienten?“, schreibt ein User und ein weiterer erklärt enttäuscht: „Ich denke, die Geschichte vom Bergdoktor ist langsam auserzählt.“

Es scheint fast so, als wäre das Motto der 16. Bergdoktor-Staffel: „Wie viel hält Martin Gruber aus?“. Als hätte der sympathische Landarzt mit seinen Patienten nicht schon genug zu tun, hält ihn der explosive Streit mit seinem Bruder Hans auf Trab. Nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden könnte Bergdoktor-Mama Lisbeth ihre Söhne nun für immer verlieren. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 2. Februar 2023, ZDF, fuersie.de