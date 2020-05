Tatort aus Köln: "Gefangen“ handelt von Hilflosigkeit und Schuld

Tatort aus Köln: "Gefangen" führt die Ermittler in die Psychiatrie. Kommissar Ballauf wird mit einem Trauma und Schuldgefühlen konfrontiert.

Kassel - Die Wurstbraterei ist wieder aufgesperrt. Bei der Kölner „Tatort“-Folge „Niemals ohne mich“ vom Krieg um die Kinder*, die im März 2020 ausgestrahlt wurde, lag sie einsam und verlassen, als habe der WDR ganz schnell auf die coronabedingten Schließungen reagiert.

Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) könnten sich also, wie so oft seit 1997 im Tatort aus Köln, bei Pommes und Kölsch austauschen und ihre Ermittlungen sacken lassen.

Tatort aus Köln (ARD): Ermittler steht in "Gefangen" völlig neben sich

Wenn Ballauf dazu aufgelegt wäre. Doch der erfahrene Ermittler steht in der Episode „Gefangen“ völlig neben sich. Er wird zerfressen von Schuldgefühlen. Ihn verfolgt, dass er – in der Kölner „Tatort“-Folge „Kaputt“ *2019 – eine Kollegin erschossen hatte.

Die sieht er immerzu vor sich, er hört dauernd ihre Stimme. Das quält und lenkt ihn ab. Aber Gesprächen mit der Polizeipsychologin (Juliane Köhler) verweigert er sich.

Tatort aus Köln (ARD): In "Gefangen" ermitteln die Kommissare in einer Psychiatrie

„Lass uns einfach unseren Job machen“, fordert er den hilflosen Schenk auf. Auch der Fall im Tatort aus Köln (ARD) hat es in sich. In "Gefangen" wird der Chefarzt einer Psychiatrie, eine Koryphäe, zu Hause erschossen.

„Wegen Julia. Komm vorbei. Ich kann nicht mehr“, hat er kurz vor seinem Tod in einer SMS an seinen Tennisfreund geschrieben, einen Anwalt – und Schwager seiner Langzeit-Patientin Julia (Frida-Lovisa Hamann). Die droht in der geschlossenen Abteilung, eine Rasierklinge zu schlucken, wenn sie nicht sofort mit dem Arzt sprechen kann. Sie fühlt sich zu Unrecht gefangen in der Klinik.

+ Am Boden: Tatort-Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, links) bricht zusammen, Kollege Freddy Schenk (Dietmar Bär) will helfen. © WDR/Thomas Kost

Tatort aus Köln (ARD): Die Folge "Gefangen" zeigt einen wendungsreichen Fall

Christoph Wortberg (Buch) und Isa Prahl (Regie) haben im aktuellen Tatort aus Köln (ARD) bei ihrer Darstellung der Psychiatrie auf Klischees nicht verzichtet. Doch ist ihnen mit "Gefangen" ein wendungsreicher Fall geglückt. Nach einer guten Stunde haben Ballauf und Schenk ein kompliziertes Beziehungsgeflecht aufgedröselt und den Täter überführt.

Nur um festzustellen, dass sie noch mal ganz neu nachdenken und in eine völlig andere Richtung ermitteln müssen.

Von Mark-Christian von Busse

Rubriklistenbild: © WDR/Thomas Kost