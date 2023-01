Kommen neue Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus Trier?

Von: Daniel Hagen

Mitte des Jahres startet „Hartz und herzlich“ zum ersten Mal aus Trier-West. Fans hoffen auf eine weitere Staffel. Lesen Sie hier, wie der aktuelle Stand ist:

Das RTLZWEI-Format „Hartz und herzlich“ hat sich in den letzten Jahren zum absoluten Publikumshit entwickelt. Vor allem die Folgen aus den Mannheimer Benz Baracken sind bei den Fans sehr beliebt. Das ist jedoch nicht der einzige Brennpunkt, von vom die Sozial-Doku berichtet. So gibt es auch Ableger aus Städten wie Rostock, Krefeld oder Magdeburg. Seit Mitte 2022 ist auch Trier bei „Hartz und herzlich“ zu sehen. Ob es von dort allerdings neue Folgen geben wird, steht noch nicht fest.

MANNHEIM24 berichtet, was bislang zu einer neuen Staffel von „Hartz und herzlich“ aus Trier-West bekannt ist.

Der Trierer Stadtteil West gilt als sozialer Brennpunkt mit hoher Arbeitslosenquote. Kein Wunder also, dass „Hartz und herzlich“ es auch in die rheinland-pfälzische Stadt geschafft hat. (dh)