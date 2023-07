Klare Entscheidung im Quotenduell zwischen ARD-Komödie und „Goodbye Deutschland“

Die ARD sendete am Montag die Beziehungskomödie „Es ist nur eine Phase, Hase“ in Konkurrenz zur Vox-Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ aus. Die Einschaltquoten zeigen ein deutliches Bild.

Köln – Aufgrund der verheerenden Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos und weiteren Inseln strahlte der Sender ARD am Montag (24. Juli) eine „Brennpunkt“-Spezial-Sendung um 20:15 Uhr aus. Nach der 10-minütigen Ausgabe mit dem Titel „Außer Kontrolle – Wald“ schickte der Sender die Beziehungskomödie „Es ist nur eine Phase, Hase“ ins Rennen. Auf Vox waren neue Folgen der Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Das Zuschauerinteresse lag eindeutig bei einem Sender.

ARD-Film versus „Goodbye Deutschland“: Wer gewinnt das Quoten-Rennen?

Laut DWDL-Zahlenzentrale hatte der öffentlich-rechtliche Sender ARD am Montag ganz klar die Nase vorn. Der 2021 im Kino erschienen Film „Es ist nur eine Phase, Hase“ weckte das Zuschauerinteresse. Mit 3,30 Millionen TV-Zuschauern landete die Komödie mit Top-Schauspielern wie „Stromberg“-Darsteller Christoph Maria Herbst (57), Christiane Paul (49) und Jürgen Vogel (55) auf Platz drei in den meistgesehenen Sendungen des Tages beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Das entspricht einem Marktanteil von 13,8 Prozent. Lediglich die ARD-Sendungen „Tagesschau“ und den „Brennpunkt“ sahen mehr Menschen.

Parallel dazu setzte Vox auf neue Folgen ihrer Auswanderer-Doku. In der „Goodbye Deutschland“-Folge wurde unter anderem Brautkleid-Papst Uwe Herrmann (60) bei den Vorbereitungen der angehenden Eröffnung seines Brautkleid-Ladens auf Mallorca begleitet, die chaotischer nicht hätten sein können. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren sahen 1,11 Millionen Menschen ab 20:15 Uhr zu, was einem Marktanteil von 4,7 Prozent entspricht und dem Sender gerade so einen Platz in den 25 meistgesehenen Sendungen des Tages, nämlich auf Platz 24, bescherte.

Gastauftritt im Film „Es ist nur eine Phase, Hase“ Interessant: Polit-Talkerin Sandra Maischberger (56) war in einem Gastauftritt in dem Kinofilm „Es ist nur eine Phase, Hase“ zu sehen und spielte sich in einer Szene selbst.

ARD-„Sommerkino“ und „Goodbye Deutschland“ in der jüngeren Zielgruppe

Auch bei der jüngeren Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren konnte die ARD den Quoten-Tagessieg einheimsen. Der „Sommerkino“-Film in der ARD erreichte mit 0,55 Millionen Zuschauern und einer Quote von 11,7 Prozent auch hier Platz drei hinter der „Tagesschau“ und dem Griechenland-„Brennpunkt“. Die Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ sahen in der Zielgruppe etwas weniger Menschen: 0,53 Millionen. Mit einem Marktanteil von 11,5 Prozent landete die VOX-Sendung auf Platz sechs in den Tagescharts.

Die „Goodbye Deutschland"-Kult-Stars Konny (57) und Manuela Reimann (54) schließen indes nach 19 Jahren in den USA und zuletzt auf der Insel Hawaii einen erneuten Umzug nicht aus.