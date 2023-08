Konkurrenz für den „Bergdoktor“? „Die Landarztpraxis“ mit Caroline Frier startet in wenigen Wochen

Von: Diane Kofer

Sat.1 hatte die neue Serie „Die Landarztpraxis“ mit Caroline Frier angekündigt. Bald startet die Privatsender-Version des „Bergdoktor“ am Vorabend.

München – Sat.1 hat in den vergangenen Monaten bereits ordentlich am TV-Programm gebastelt. Nachdem der Sender zunächst komplett auf fiktionale Sendungen verzichtet hat, ist mittlerweile klar: Es wird doch wieder eine solche Serie geben. Die Produktionsfirma Filmpool arbeitet an „Die Landarztpraxis“, deren Konzept etwas an „Der Bergdoktor“ erinnert. In wenigen Wochen geht das Format jetzt auf Sendung.

Wird „Die Landarztpraxis“ dem ZDF-Format „Der Bergdoktor“ Konkurrenz machen?

In einer Pressemeldung teilte Sat.1 mit, dass „Die Landarztpraxis“ ab dem 16. Oktober im TV zu sehen ist – und zwar montags bis freitags um 19.00 Uhr. Eigentlich war das Format erst fürs kommende Jahr geplant. Doch offenbar macht man sich aufgrund der schlechten Quoten im Nachmittagsprogramm Gedanken über eine schnelle Kursänderung. Das Konzept der neuen Serie, von der zunächst 60 Folgen mit einer Länge von 45 Minuten bestellt wurden, erinnert zumindest stark an das ZDF-Erfolgsformat „Der Bergdoktor“.

Während im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Hans Sigl (54) den Arzt im idyllischen Bergdorf Ellmau am Wilden Kaiser in Österreich spielt, geht für Sat.1 Caroline Frier (40) an den Start. Ihre Figur Dr. Sarah König zieht aus Berlin in ein beschauliches Örtchen am Schliersee. Liebe, Familiendramen, Natur und medizinische Notfälle sind in der neuen Serie wie beim „Bergdoktor“ an der Tagesordnung. Zwar überschneiden sich die Formate nicht hinsichtlich der Sendezeit – Konkurrenz könnte die neue Serie dem Bergdoktor aber dennoch machen: Immerhin ist das Pensum an Inhalten bei einer täglichen Serie ziemlich groß.

„Der Bergdoktor“-Original lief bei Sat.1 Seit 2008 gehört „Der Bergdoktor“ mit Hans Sigl zum festen Bestandteil des ZDF. Doch bei der Arztserie handelt er sich eigentlich um eine Neuauflage eines gleichnamigen österreichischen Formats, das bis 1997 auf Sendung war. Die Erstausstrahlung erfolgte damals bei Sat.1 – und zwar mit großem Erfolg.

Schon vor Ausstrahlung: Fans freuen sich auf Caroline Frier in neuer Rolle

Die Fans der Schauspielerin fiebern dem Sendestart entgegen. „Endlich“ oder „Das muss ich gucken“, kommentierten einige Instagram-User bereits auf ihrem Profil. Ein paar kritische Stimmen gibt es aber auch – denn viele glauben nicht daran, dass Sat.1 mit der „Bergdoktor“-Variante punkten kann. Ganz im Gegensatz zu dem Privatsender konnte ZDF zuletzt wieder einmal einen großen Quoten-Erfolg landen – und zwar mit einem Film-Klassiker.

Bei Sat.1 läuft ab dem 16. Oktober „Die Landarztpraxis“ – mit ganz ähnlichen Geschichten wie „Der Bergdoktor“. © Screenshot: Der Bergdoktor/ ZDF; Sat.1

Seit Frühjahr 2023 arbeitet der Mainzer Sender auch wieder an neuen Folgen „Der Bergdoktor“. Bevor Hans Sigl wieder im Arztkittel zu sehen ist, widmet er sich aber noch dem Schlager und moderiert zusammen mit Barbara Schöneberger (49) „Die Starnacht aus der Wachau“. Und auch für gesellschaftliche Themen setzt er sich stets ein – und da gab es eine Sache, die Hans Sigl ziemlich wütend gemacht hat. Verwendete Quellen: Sat.1