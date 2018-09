Krasse ZDF-Panne: TV-Sender zeigt Film, den er so keinesfalls ausstrahlen darf

Die haben nur einen indizierten Film gesendet ? Ach Gott und ich dachte es wäre ein viel größere Katastrophe passiert, dass die aus versehen mal wieder eine der ältere Dokus um 20:15 zur Prime Time gesendet hätten, die längst im Giftschrank verschwunden sind, und damit die Bevölkerung verunsichert. Also so Dokus wie "Es begann mit einer Lüge" der ARD oder "Die Revolutionsprofis" des ORF. DAS wäre eine schwere Panne gewesen.

" Nun muss sich der Sender rechtfertigen: "Ich werde einen Bericht an den Fernsehrat schreiben müssen", so Breckwoldt."

Rechtfertigen? Das ZDF gehörte bestraft. So wie wohl jedes Kino Strafe zahlen müsste, wenn es gegen die FSK verstösst. Aber nichts davon wird passieren, das regelt man wie so oft in ähnlichen Fällen wieder "unter sich".

PS: Kurze Recherche nach dem Jugendschutzgesetz erbringt gleich zwei Verstösse:

"Jugendlichen oder Kindern den Zugang zu nicht für ihre Altersstufe freigegebenen Medien ermöglichen : 1000 Euro / 200 Euro (abhängig vom Alter und der Altersfreigabe) "

"Die Kennzeichnung zur Alterseinstufung nicht an Medien anbringen" (falsche/keine Angabe im Programm): 1500 Euro