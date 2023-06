Krieg um die beste Quote: Sat.1 vernichtet Konkurrenz am Montag zur Primetime

Die Übertragung des Relegation-Rückspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV brachte Sat.1 am Montagabend den klaren Quotensieg. Die RTL-Show “The Wheel” konnte längst nicht mithalten.

Hamburg - Mit dem Rückspiel der Bundesliga-Relegation des HSV gegen den VfB Stuttgart hat Sat.1 am Montagabend einen klaren Quotensieg eingefahren. In der Spitze sahen über 5,5 Millionen Menschen den 3:1-Auswärtserfolg der Schwaben gegen die Norddeutschen dort, wie unter anderem DWDL berichtet. In der ersten Halbzeit waren es rund 4,8 Millionen Menschen, in den zweiten 45 Minuten kamen noch einmal etwa 700.000 Zuschauer dazu. Das entsprach 19,1 bis 24,3 Prozent Marktanteil.

Keine Chance für “The Wheel” auf RTL

Vom jungen Publikum schalteten maximal rund 1,7 Millionen Menschen ein, was 24,9 bis 30,4 Prozent Marktanteil entsprach. Selbst bei den Vorberichten (13,1 Prozent) und Analysen danach (19,4 Prozent) schalteten die 14- bis 49-Jährigen kräftig ein.

RTL sendete zur Primetime nach langer Pause eine neue Folge von „The Wheel“. Die erreichte allerdings nur knapp 1,2 Millionen Menschen, 460.000 davon lagen in der jungen Zielgruppe. Das entsprach – weit abgeschlagen von Sat.1 – 8,0 Prozent Marktanteil. Besser als „The Wheel” erreichte aber auch keine andere Sendung am Montagabend das junge Publikum.

Schon das Hinspiel zog die Zuschauer an – trotz Tonproblemen

Bereits das Hinspiel am Donnerstag hatte Sat.1 mit satten Einschaltquoten beschenkt und zum Tagessieger gemacht. Am Abend waren es gut 25 Prozent Marktanteil in der ersten und sogar rund 31 Prozent in der zweiten Halbzeit. Bis zu 5,5 Millionen Fans waren im Schnitt im Free-TV dabei.

© RTL / Laura Oldenbroek & IMAGO / Metelmann

Dabei hatte die Übertragung zu Beginn mit massiven Tonproblemen zu kämpfen. Neben einem deutlich hörbaren Rauschen und Brummen wurde etwa ein Gespräch von Moderator Matthias Opdenhövel (52) und Experte Markus Babbel (50) ohne Ton gezeigt. Auch zu Beginn der Begegnung klagten mehrere Zuschauer über Soundprobleme, für die sich Kommentator Wolff-Christoph Fuss (46) nachdrücklich entschuldigte.

Doch auch in der Schlagerwelt tobt der Kampf um die Zuschauer. Andy Borg konnte mit seinem „Schlagerspaß" einen Mega-Erfolg verbuchen und ließ sogar Barbara Schöneberger und Hans Sigl mit der „Starnacht" hinter sich. Verwendete Quellen: DWDL, AGF-TV-Daten