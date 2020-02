Beliebte Kult-Serie bekommt Neuverfilmung - sie kennt wirklich jeder

Das dürfte spannend werden: Eine Münchner Produktionsfirma hat sich die Neuverfilmungsrechte für eine beliebte Kult-Serie gesichert. Die dürfte jedem aus Kindheitstagen bekannt sein.

Für die beliebte Kinderserie „Meister Eder und sein Pumuckl“ ist eine Neuverfilmung geplant.

ist eine Neuverfilmung geplant. Die Rechte sicherte sich eine Münchner Produktionsfirma.

Die Geschichte soll beibehalten, aber modernisiert werden.

München - Diese Nachricht dürfte Erwachsene ebenso wie Kinder erfreuen: Die beliebte Kult-Serie „Pumuckl“ bekommt voraussichtlich eine Neuauflage und kehrt in modernisierter Form zurück ins Fernsehen!

„Pumuckl“ kehrt zurück ins TV - Münchner Produktionsfirma sichert sich Rechte

Wer an dieser Stelle eine kleine Auffrischung benötigt: Pumuckl ist der kleine rothaarige Kobold, der bei Meister Eder in einer Werkstatt wohnt und eigentlich unsichtbar für jedermann ist, mit Ausnahme von Meister Eder und Tieren. Was Pumuckl besonders gut kann: Streiche spielen. Vielen dürfte die Sendung „Meister Eder und sein Pumuckl“ aber noch ein Begriff aus alten Kindheitstagen sein. Nun will die Münchner Produktionsfirma Neuesuper die Geschichte erneut aufgreifen und hat sich deshalb die Neuverfilmungsrechte an „Pumuckl“ gesichert, wie dwdl.de berichtet.

„Für uns ist das eine große Ehre. Wir sind mit Meister Eder und seinem Pumuckl aufgewachsen und uns unserer Verantwortung dieser Marke gegenüber sehr bewusst“, sagte Produzent und Geschäftsführer von Neuesuper, Korbinian Dufter. „Wir wollen mit viel Fingerspitzengefühl den Pumuckl und seine Abenteuer in der Schreinerwerkstatt weitererzählen.“

Neuauflage der Kult-Serie „Pumuckl“ - das ist geplant

Eines wird bei der Neuauflage von „Pumuckl“ aber voraussichtlich schon einmal gleich bleiben. So soll der kleine Kobold als Animation Seite an Seite mit echten Schauspielern zu sehen sein. „Wir wollen die Fundamente, auf denen die Geschichten vom Pumuckl gebaut sind, nicht einreißen. Aber wir können sie modernisieren“, sagt Dufter weiter. Bleibt abzuwarten, wie sich die geplante Modernisierung gestalten wird. Weiteren Informationen von dwdl.de zufolge freue sich auch die Geschäftsführerin der Pumuckl Media GmbH auf den Deal und sagte dazu: „Wir teilen die gleiche Leidenschaft für den Pumuckl und wissen ihn inhaltlich bei der Neuesuper in den besten Händen.“ Neben Neuesuper soll auch Beta Film ein Partner der Zusammenarbeit sein.

