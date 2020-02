„Let‘s Dance“ 2020: Ulrike von der Groeben (62) - in diesem freizügigem  Wow-Outfit zeigt sie sich bei RTL

TV-Moderatorin Ulrike von der Groeben präsentiert sich so freizügig wie nie. Mit ihrem heißem „Let‘s Dance“-Outfit sorgt die 62-Jährige nun für Begeisterung.

Auch in diesem Jahr tanzen die Promis bei „Let‘s Dance“ wieder um den Sieg.

wieder um den Sieg. Ulrike von der Groeben stand bisher als „RTL aktuell“-Moderatorin vor der Kamera.

vor der Kamera. Nun zeigt sie sich in einem gewagten Kleid.

Köln - Ab dem 21. Februar schwingen prominente Kandidaten wieder das Tanzbein bei „Let‘s Dance“. Ob zu heißen Rhythmen oder einem ruhigen Walzer - jedes Jahr begeistern die Kandidaten mit atemberaubenden Tanzeinlagen. Neben Skandal-Rapperin Sabrina Setlur*, Wendler-Freundin Laura Müller* und dem ehemaligen Bundesliga-Star Ailton*, wird auch TV-Moderatorin Ulrike von der Groeben auf dem Parkett stehen. Nun begeistert die Moderatorin mit einem ungewohnt aufreizenden Outfit und zeigt sich so freizügig wie nie.

„Let‘s Dance 2020“: Ulrike von der Groeben ungewöhnlich sexy

Ihr heißes Kleid macht sie zum Blickfang. Mit einem Ausschnitt bis über die Hüfte hinaus, wird sie wohl in der heutigen Show alle Blicke auf sich ziehen. „Es sieht ja nur so aus, als ob ich viel zeige. Es ist ja alles keine nackte Haut. Es ist ja alles irgendwie anständig, meinem Alter entsprechend“, verrät sie. Doch das Glitzer-Kleid gehört sicherlich zu den heißesten Outfits des heutigen Abends!

+ Ulrike von der Groeben im knappen Kleid. © RTL Group

Normalerweise kennt man die Sport-Moderatorin eher seriös und elegant. Bisher stand Ulrike von der Groeben* in der Nachrichtensendung „RTL aktuell“ vor der Kamera, wo sie neben Peter Kloeppl den Sportteil moderiert. Dass sie auch anders kann, will sie in diesem Jahr bei der 13. Staffel „Let‘s Dance“ unter Beweis stellen. Denn trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist die 62-Jährige noch top in Form. Das hat sie nicht nur ihren guten Genen zu verdanken. Auch privat ist Ulrike von der Groeben sportlich unterwegs und ist sogar schon einen Marathon gelaufen.

Let‘s Dance 2020: „Mal gucken, wie ich in so einem kurzen Kleidchen aussehe“

Bei der Moderatorin dreht sich bereits vor Beginn von „Let‘s Dance“ alles ums Tanzen. Die erste Show scheint sie kaum erwarten zu können. „Ich liebe die Sendung“, verriet sie RTL. Doch von den Outfits war die 62-Jährige zuvor noch nicht ganz überzeugt. „Mal gucken, wie ich in so einem kurzen Kleidchen aussehe“, gibt die Moderatorin zu und erklärt, jeder der sie kenne, wisse, dass sie sich in Jeans und T-Shirt am wohlsten fühle.

Let‘s Dance 2020: Viel Haut, viel Glitzer

Am Freitag, 21. Februar, geht es auf RTL mit der Kennenlernshow los. Alle weiteren Sendetermine von „Let‘s Dance“ finden Sie hier.*

Doch Ulrike von der Groeben ist nicht die Einzige, die mit einem spektakulärem Outfit die Jury und das Publikum begeistern möchte. Auch die andere Kandidatinnen werden wie gewohnt in heißen Kleidern auf dem Tanzparkett stehen, gehören die Outfits der Kandidatinnen doch zu den Highlights der Tanzshow.

Neben Ulrike von der Groeben sind auch unter anderem Komikerin Ilka Bessin, Sänger John Kelly, Komiker Martin Klempnow*, Model Loiza Lamers*, Sportskanone Moritz Hans*, Sänger Luca Hänni* (25) und Ex-Fußballerin Steffi Jones* dabei.

Joachim Llambi krönt mit Unterstützung seiner Jury-Kollegen* den Gewinner der Tanz-Show.

lkn