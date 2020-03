Let‘s Dance: Juror schockt mit heftigem Spruch gegen Laura Müller und Michael Wendler - Fans sind empört

In Show eins erntete die Freundin von Michael Wendler viel Kritik. Vor der zweiten Folge von „Let‘s Dance“ äußern Fans einen dunklen Verdacht.

Update von 21.31 Uhr: Viele Fans befürchteten es bereits vor der Show, nach knapp 60 Minuten war es dann soweit: die erste fiese Anspielung auf Michael Wendler und seine blutjunge Freundin Laura Müller. Nachdem Moderatorin Ulrike von der Groeben nach ihrem Tanz für ihre Haltung zu ihrem viel jüngeren Profitänzer kritisiert wurde, verglich Joachim Llambi das Tanzpaar mit Michael Wendler und seiner 19-jährigen Freundin.

Ohne die Namen der beiden in den Mund zu nehmen, erklärte der Juror, dass ein großer Altersunterschied auch bei anderen im Saal anwesenden Paaren funktionieren würde. Als Reaktion richtete RTL prompt die Kamera auf die beiden vermutlich gemeinten Personen. Während Laura Müller eine beleidigte Schnute zog, wurde Michael Wendler mit einer versteinerten Miene eingeblendet.

Fans finden die Reaktion von Joachim Llambi geschmacklos. Über Facebook erklären einige von ihnen: „Ich fand Llambis Bemerkung echt schlecht“, „Die ständigen Witze auf Kosten der Kandidaten.........ganz schlechter Stil!“ und „Nur am sticheln“ ist dort unter anderem zu lesen.

Update von 20.11 Uhr: Ilka Bessin scheint sich hingegen zum absoluten Publikumsliebling zu mausern. Die ehemalige „Cindy aus Marzahn“-Darstellerin tanzt gemeinsam mit Erich Klann um die Krone, trotz fehlender Kondition und fehlender Traummaße. In einem kurzen Clip verrät der TV-Sender bereits im Vorfeld, dass das Paar mit einer ungewöhnlichen Performance um die Gunst der Zuschauer kämpfen wird. Demnach soll der Profi-Tänzer einen sogenannten Fatsuit tragen. Dass die Zuschauer von dem Auftritt genauso begeistert sein werden, wie in der vergangenen Woche, scheint damit wohl gesichert.

Let‘s Dance: Nach fieser Kritik an Laura Müller - Fans äußern Verdacht vor Live-Show

Ursprungsmeldung vom 6. März 2020:

Köln - Fans mussten lange auf die neue Staffel der RTL-Kultsendung „Let‘s Dance“ warten, seit Ende Februar wirbeln die Promis aber endlich wieder übers Parkett. In der zweiten Live-Show dürfen die verbliebenen 13 Paare wieder aufwendige Choreografien präsentieren. In der vergangenen Woche musste besonders Laura Müller viel Kritik einstecken - und auch diesmal meckern viele Fans bereits im Vorfeld der Show.

Let‘s Dance (RTL): Laura Müller wird heftig kritisiert - Auch in Show zwei?

Laura Müller dürfte es in diesen Tagen wahrlich nicht einfach haben. Während die restlichen zwölf Tanzpaare seit einer Woche fleißig am neuen Auftritt für Sendung zwei arbeiten, durfte sich die 19-Jährige am Sonntag im großen TV-Duell gegen Oliver Pocher beweisen. Sehr zu ihrem Leidwesen wurde die Freundin von Schlagersänger Michael Wendler für ihren Auftritt jedoch scharf kritisiert. Nicht die einzige Kritik an der hübschen Brünetten, denn die Teilnehmerin der RTL-Sendung musste bereits nach Folge eins von „Lets‘ Dance“ am vergangenen Freitag viel Kritik und Häme einstecken.

Während sich ihr Freund im Wortgefecht mit Oliver Pocher um Kopf und Kragen redete, versuchte die 19-Jährige in ihrem kurzen Glitzerkleid und ihrer Performance mit Tänzer Christian Polanc zu überzeugen. Doch vor allem Juror Joachim Llambi teilte ordentlich aus, kritisierte Laura Müller vor allem für ihr Verhalten. Nach der Aufzeichnung zeigte sich die 19-Jährige niedergeschlagen. Am Freitag erhofft sich das Tanzpaar nun positiveres Feedback mit dem Wiener Walzer, doch auch hier muss sich die Schülerin bereits im Vorfeld fiese Bemerkungen gefallen lassen.

Let‘s Dance (RTL): Laura Müller in Begleitung von Freund Michael Wendler?

Über Instagram machen viele Fans der TV-Show ihrer Wut Luft, sie kritisieren vor allem ganz grundsätzlich die Teilnahme der 19-Jährigen in dem TV-Format. Doch auch die Präsenz ihres Freundes Michael Wendler schlägt hohe Wellen. „Ich hoffe, dass Laura mit ihrem Liebsten endlich abdampft“, „Der Wendler wie ein Bodyguard ständig dabei. Ich hoffe Laura fliegt raus“ und „Ich kann die echt nicht mehr sehen“ ist dort unter anderem zu lesen.

Einige Fans befürchten, dass der Zoff „Wendler vs. Pocher“ auch am Freitagabend thematisiert wird. „Ich schalte ein, aber wenn wieder das Thema Wendler/Pocher aufkommt, dann schalte ich sofort wieder ab. Das hat bei ‚Let's Dance‘ nichts zu suchen“, äußert ein Fan genervt den Verdacht, dass RTL auch in Live-Show zwei das Thema selbst ins Rollen bringen könnte. Auch die Sorge vor einem gemeinsamen Duett zwischen dem Schlagersänger und seiner Liebsten wird von Fans geäußert: „Das Duett mit Laura, die überhaupt nicht singen kann, wird bestimmt angesprochen.“

Nach der vergangenen Ausstrahlung kritisierten Fans vor allem den TV-Sender RTL, denn Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova weinte bittere Tränen auf der Bühne.

Let‘s Dance (RTL): Diese Kandidaten sind noch im Rennen

