Christian Polanc fehlt auf „Let‘s Dance“-Tour – wegen einer Frau

Die 16. Staffel von „Let‘s Dance“ neigt sich dem Ende zu. Doch Fans dürfen sich auch auf die darauf folgende Tour freuen. Profitänzer Christian Polanc aber wird nicht dabei sein:

Fans von „Let’s Dance“ kennen die bittersüße Wahrheit: Jeden Tag rückt das Finale des RTL-Formats näher. Traurig sein sollte man deshalb aber nicht. Denn ist die 16. Staffel der Tanzshow vorbei, ist die große Tanz-Tour angesagt. Hier geht es zu den Sendezeiten von „Let’s Dance“. Dieses Jahr findet die Tour ihren krönenden Abschluss in der SAP Arena in Mannheim. Doch Christian Polanc wird nicht dabei sein. MANNHEIM24 verrät den Grund:

Nach „Let‘s Dance“-Finale: Profi-Challenge ohne Christian Polanc steht an

Das „Let’s Dance“-Jahr ist noch lange nicht vorbei. Denn nach der Staffel ist bekanntlich vor der Tour! Diese startet in diesem Jahr am 7. November 2023 in der Sachsenarena in Riesa und endet am 4. Dezember in der Mannheimer SAP-Arena. Während allerdings noch nicht bekannt ist, welche tanzenden Promis dabei sein werden, steht schon fest, welche Profis das Tanzbein schwingen werden:

Renata Lusin

Ekaterina Leonova

Mariia Maksina

Kathrin Menzinger

Christina Luft

Patricija Ionel

Marta Arndt

Malika Dzumaev

Valentin Lusin

Vadim Garbuzov

Evgeny Vinokurov

Zsolt Sándor Cseke

Andrzej Cibis

Dimitar Stefanin

Jessi Wijnans

Die beiden Publikumslieblinge Massimo Sinató und Christian Polanc bleiben ihrer treuen Zuschauerschaft leider vorenthalten. Auf Instagram erklärte Polanc, der mit Sharon Battiste nach den „Magic Moments“ ausschied, weshalb er nicht mit auf Tour geht. In seiner Tanzschule in Ingolstadt gebe es viel zu viel zu tun. Doch seine Teilnahme an der großen „Let’s Dance“-Tour scheitert nicht nur an seinem übervollen Terminkalender.

Noch ein Grund, warum „Let’s Dance“-Profi Christian Polanc nicht mittanzt

Wie der „Let’s Dance“-Profi Christian Polanc laut tvmovie.de selbst berichtet haben soll, hat er keine Partnerin für die Tour. „Das wäre die Voraussetzung gewesen, aber das hat jetzt nicht geklappt“, so der Profitänzer. „Aber wer weiß, vielleicht gibt es in der Zukunft noch eine Chance. Ich hätte es ganz toll gefunden, mal dabei zu sein.“

Doch Fans von Christian Polanc sollten an dieser Stelle nicht in Panik verfallen. Eine Chance, ihn dieses Jahr noch einmal tanzen zu sehen, besteht durchaus. Schließlich steht bei „Let’s Dance“ ja noch eine Profi-Challenge an. Nachdem die diesjährigen „Dancing Stars“ am 19. Mai feststehen, geht die Challenge nur eine Woche später los.

„Let’s Dance“-Profi Christian Polanc: Fans können ihn doch noch tanzen sehen

Zunächst ist aber das Halbfinale angesagt. Wer hier weiterkommt bleibt spannend, immerhin erntet Anna Ermakova für ihre „Let’s Dance“-Performance Kritik von ihren Fans.

Am 26. Mai geht der alle Staffeln wiederkehrende „Let’s Dance“ Profi-Wettbewerb los. Wer den ihn gewinnt, hat gute Chancen, sich in der nächsten Staffel auszusuchen, mit welchem Promi er gerne tanzen möchte. Fest steht, dass auch Christian Polanc daran teilnehmen wird. Können sich „Let’s Dance“-Fans auch bald schon auf eine Teilnahme von Pietro Lombardi freuen? (mad)

