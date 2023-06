Live-Panne im ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel blockiert den Kameramann

Von: Elena Rothammer

Andrea Kiewel begrüßte am 18. Juni wieder zahlreiche Gäste im ZDF-Fernsehgarten. In der Live-Sendung stand die Moderatorin allerdings nicht immer da, wo sie sollte – zum Leidwesen des Kameramanns.

Mainz – Wie jeden Sonntag seit dem Staffelstart am 7. Mai fand auch in dieser Woche wieder der ZDF-Fernsehgarten statt. Moderatorin Andrea Kiewel (58) empfing am 18. Juni unter dem Motto „Sommer, Sonne, Spaß“ Musiker wie Nik P. (61) oder auch Nathan Evans (28). Im Laufe der Show kam er allerdings zu einer Panne.

„Warum lacht ihr so?“: Andrea Kiewel blockiert im ZDF-Fernsehgarten den Kameramann und merkt es nicht

Schon bald wird Andrea Kiewel eine neue Schlagershow auf Sat.1 moderieren dürfen. Noch widmet sich die 58-Jährige aber voll und ganz dem ZDF-Fernsehgarten. Den Strapazen einer zweistündigen Live-Show ist sie inzwischen bestens gewachsen. Dennoch unterlief Kiwi dieses Mal ein Fehler: Sie blockierte den Kameramann samt seinem Kran.

Als Andrea KIewel den britischen Singer-Songwriter Nick Howard (41) anmoderieren wollte, fiel ihr ein lachender Kameramann ins Auge. „Warum lacht ihr so? Was ist denn passiert? Habt ihr euch gegenseitig gefilmt gerade?“, vermutete sie. Doch stattdessen war Kiwi selbst das Problem. „Ich müsste eigentlich da drüben hin“, erklärte der Kameramann namens Markus amüsiert. Sofort reagierte Kiwi und macht den Weg frei.

ZDF-Fernsehgarten 2023 mit Andrea Kiewel: Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

Andrea Kiewel reagiert auf Fernsehgarten-Panne mit Humor

Die Moderatorin war sogar noch zu Scherzen aufgelegt. „Na dann, mach doch! Wir gehen woanders hin“, meinte sie zunächst zu dem blockierten Kameramann, während sie sich dann an ihren eigenen Kameramann wandte. „Lass doch mal den Kollegen Markus arbeiten. Warum stehst du denn dem Markus im Weg? Also weißte!“, witzelte Kiwi und bat ihr Publikum anschließend um Applaus für ihr Team.

Immerhin dürfte sie inzwischen gewöhnt sein, dass während der Show nicht alles nach Plan läuft. Auch in der Vorwoche kam es zu einer Ton-Panne, während Philipp Boy (35) im ZDF-Fernsehgarten interviewt wurde. Verwendete Quellen: ZDF / „Fernsehgarten“ vom 18. Juni 2023