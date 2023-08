Hart umkämpft, dann gescheitert: Warum der Deal mit „Dr. Vivien Karl“ nach „Höhle der Löwen“ geplatzt ist

Von: Diane Kofer

Teilen

Vivien Karl und Julia Huhnholz konnten sich bei „Die Höhle der Löwen“ einen Deal mit Investor Nils Glagau sichern. Die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmer und „Dr. Vivien Karl“ scheiterte aber.

Köln – Die Investoren bei „Die Höhle der Löwen“ verfolgen auch in dieser Staffel nur eine Mission: Sie wollen Gründer mit großen Visionen und guten Ideen finden und fördern. Vivien Karl (29) und Julia Huhnholz (37) sind die Gründerinnen von „Dr. Vivien Karl“ und haben in der Auftaktfolge von Staffel 14 ihr Produkt gegen Intim-Trockenheit vorgestellt. Einen Deal gab es für die Frauen zwar – doch nur im TV. Nach der Sendung platzte das Geschäft.

Investoren-Kampf völlig umsonst: „Höhle der Löwen“-Deal mit „Dr. Vivien Karl“ scheitert

Nils Glagau (47), Tijen Onaran (38) und Dagmar Wöhrl (69) waren von „Dr. Vivien Karl“ und dem Gel-Produkt besonders begeistert und kämpften regelrecht um einen Deal. Neu-Investorin Tijen Onaran schoss sogar in die Richtung ihres männlichen Konkurrenten und pochte auf die gute Zusammenarbeit unter Frauen. Mit ihrer Rede über Female Empowerment konnte die Unternehmerin aber nicht überzeugen. Auch von den Zuschauern wurde Tijen Onaran regelrecht zerrissen. Die beiden Gründerinnen entschieden sich für Nils Glagau, der Expertise im Apothekenbereich mitbringt.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Doch obwohl das Trio in der Show noch voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit war, konnte es sich hinter den Kulissen nicht einig werden. Laut Bild-Informationen ist der Deal mit Nils Glagau geplatzt. Der Grund: Die Parteien haben sich nicht auf eine strategische Ausrichtung einigen können. Das Löwen-Geschäft im TV hatte lediglich die Finanzen und Aufteilung der Firmenanteile beinhaltet: Für 200.000 Euro hätte der 47-Jährige 12,5 Prozent „Dr. Vivien Karl“-Anteile erhalten.

Alle Investoren der 14. Staffel „Die Höhle der Löwen“ - Dagmar Wöhrl

- Carsten Maschmeyer

- Ralf Dümmel

- Nils Glagau

- Janna Ensthaler

- Tillman Schulz

- Tijen Onaran

Deal geplatzt: Bereuen „Dr. Vivien Karl“-Gründerinnen „Die Höhle der Löwen“?

Bei den Gründerinnen hat sich trotz der gescheiterten Zusammenarbeit offenbar nichts verändert: Sie haben in der Sendung die für sie beste Entscheidung getroffen. „Vor uns saßen fünf Top-Löwen und -Löwinnen. Diese haben ihre Expertisen in so unterschiedlichen Bereichen, die wir alle hätten im Team haben wollen. Unser Herz schlug von Anfang an für Nils Glagau. Mit seiner Expertise im Apothekenbereich war er der ideale Löwe für uns“, hielten sie im Bild-Interview fest.

Nils Glagau war von den „Dr. Vivien Karl“-Gründerinnen begeistert – doch nach „Die Höhle der Löwen“ scheiterte die Zusammenarbeit. © Screenshot: Die Höhle der Löwen/ Vox

Ob Vox mit „Die Höhle der Löwen“ wieder so starke Quoten schreibt wie in der Vergangenheit? Zuletzt musste der Sender einige negative Zahlen hinnehmen. Amira Pochers (30) neue Datingsshow „My Mom, Your Dad“, die immer dienstags zur Primetime läuft, entpuppte sich als Quoten-Flop. Verwendete Quellen: Bild, Die Höhle der Löwen/ Vox