Robert Geiss geht schreiend zu Boden: Scherz-Aktion von Carmen Geiss geht nach hinten los

Von: Lukas Einkammerer

Robert und Carmen Geiss zeigen in ihrer RTLZWEI-Show „Die Geissens“ ihren luxuriösen Alltag. Auch Roberts legendäre Sprüche dürfen dabei nicht fehlen. Nun spielt seine Gattin ihm zur Abwechslung mal einen Streich.

Saint Tropez – Die Geissens um Robert (59) und Carmen Geiss (57) zählen seit Jahren zu den beliebtesten Persönlichkeiten, die das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Mit ihrem extravaganten Alltag in der Wahlheimat Monaco, skurrilen Familienausflügen und Roberts frechen Sprüchen über die anderen Mitglieder seiner Familie, insbesondere seine Gattin Carmen, haben sie die Herzen der Zuschauer erobert. Gemeinsam mit ihren Töchtern Davina (19) und Shania (18), die sich unlängst als Reality-Stars selbstständig gemacht haben, und Carmens legendärem „Rooooobert!“ liefert die vier Luxusliebhaber mit jedem Auftritt goldene TV-Momente en masse.

„Überrascht, dass das so gut geklappt hat“: Carmen spielt Robert bei „Die Geissens“ einen Streich

Stolz 12 Jahre sind vergangen, seitdem RTL am 3. Januar 2011 die allererste Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ gezeigt hat und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Auch 2023 nehmen Robert und seine Bande ihre Fans wieder mit in eine Welt voller teurem Essen und noch teurer Autos und Yachten und sorgen dabei wieder für den einen oder anderen Lacher. Nachdem Carmen und Robert Geiss sich zuletzt in einem Londoner Fetisch-Shop mit Lederkleidung eingedeckt haben, bringen sie in der neuesten Folge ihre Villa in Saint Tropez auf Vordermann – wo Chaos selbstverständlich vorprogrammiert ist.

Zuerst wird ein teurer Spielautomat aufgebaut, dann müssen Robert und seine Gehilfen mit Schutzmasken bedeckt ein Wespennest vom Dach entfernen und als wäre das nicht schon genug Aufregung für einen Nachmittag, tritt dann auch noch Carmen auf den Plan. „Ich bin fast überrascht, dass das so gut geklappt hat, aber mal abwarten“, erklärt sie geheimnistuerisch und hält kurz darauf einen großen Plastikkäfer in der Hand. Das ehemalige Model holt zum Wurf aus, schleudert das Fake-Insekt schwungvoll auf ihren Mann zu und ruft: „Pass auf, aaaah!“

Roberts Konkurrenz: So viel Geld haben die reichsten Promis George Lucas: 10 Milliarden Euro Steven Spielberg: 8 Milliarden Euro Kanye West: 4 Milliarden Euro Oprah Winfrey: 3,5 Milliarden Euro Jami Gertz: 3 Milliarden Euro (Quelle: celebritynetworth.com)

„Scheiß Sandboden“: Robert Geiss stürzt bei „Die Geissens“ wegen Carmen

Normalerweise hält sonst Robert seine Liebste mit Streichen auf Trab, doch dieses Mal gelingt Carmen das Mätzchen – Robert quiekt vor Schreck und geht schreiend zu Boden. „Jetzt bin ich hier auch noch ausgerutscht auf diesem scheiß Sandboden“, erklärt er lachend und rappelt sich auf, „Warum hat hier niemand gekehrt? Das ist so rutschig wie auf einer Schlittschuhbahn. Herrlich. Ich glaube, ich spinne – die will mich erschrecken und ich erschrecke mich.“

Eigentlich wollte sie ihren Ehemann nur ein bisschen ärgern – dass Robert gleich komplett aus den Latschen gekippt ist, sorgt bei Carmen für schallendes Gelächter. „Ich kann nicht mehr“, sagt die „Jetset“-Interpretin wieder und wieder und kann vor Lachen kaum noch atmen, „Ein bisschen Spaß muss sein.“

Was sich liebt, das neckt sich eben und Roberts Rache lässt auch sicher nicht lange auf sich warten. Trotz aller Schelmereien und Streiche herrscht bei den Geissens aber nicht immer nur heile Welt. Denn zuletzt explodierte der Porsche der Geissens und Davina Geiss verletzte sich dabei. Verwendete Quellen: RTL+/Die Geissens/Folge vom 30. Januar 2023, celebritynetworth.com