Markus Lanz (ZDF) am Dienstag, den 29. Oktober 2019: Thema und Gäste der Sendung

Heute Abend bestimmt bei Markus Lanz die Politik das Programm. Genauer die Landtagswahl in Thüringen. Trotzdem begrüßt der ZDF-Moderator nicht nur politische Gäste.

Hamburg - Heute Abend wird es bei Markus Lanz (55) sehr politisch: Die Landtagswahl in Thüringen vergangenen Sonntag bestimmt am 29. Oktober zum großen Teil die Talkshow des deutschen Moderators. Darüber informiert der Fernsehsender ZDF in einer Pressemitteilung. Diese Gäste begrüßt Markus Lanz heute in Hamburg:

Politiker Wolfgang Tiefensee

Journalistin Kristina Dunz

Journalist Markus Feldkirchen

Astrophysiker Harald Lesch

Markus Lanz: Viel Politik in seiner ZDF-Talkshow am 29. Oktober 2019

Den Auftakt zur ZDF-Sendung macht um 22.30 Uhr der SPD-Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee (64). Der thüringische Wirtschafts - und Wissenschaftsminister analysiert gemeinsam mit Markus Lanz die bittere Wahlniederlage seiner Partei in Thüringen. Außerdem äußert sich der Politiker zur aktuellen Entwicklung in der Suche nach einem neuen Parteivorsitz.

Ein weiterer Gast an diesem Abend ist Journalistin Kristina Dunz (52). Die Redakteurin von „Rheinische Post“ spricht mit Markus Lanz über die Ursachen und Folgen der Thüringen-Wahl-Ergebnisse. Auch auf bundespolitischer Ebene.

ZDF: Gäste analysieren mit Markus Lanz die Landtagswahl in Thüringen

„Spiegel“-Redakteur Markus Feldkirchen (44) stattet Markus Lanz in seinerZDF-Talkshow ebenfalls einen Besuch ab. Der Journalist hat eine Reportage über die SPD-Regionalkonferenzen geschrieben. Er berichtet über den Zustand der Sozialdemokratie und die Stichwahl um den Parteivorsitz.

Bei all den politisch geprägten Gästen fällt Astrophysiker Harald Lesch (59) bei Markus Lanz etwas aus der Reihe. Der Wissenschaftsjournalist hat in einem Buch die neusten Erkenntnisse der Astronomie zusammengetragen. Er verrät in der ZDF-Sendung, was das All mit uns zu tun hat. Außerdem klärt er über die Frage auf, ob wir ein Einzelfall im Universum sind.

