Eklat im Frühstücksfernsehen: TV-Moderatorin sagt einen Satz - und sorgt damit für einen Eklat

Die Moderatorin war richtig lustig. Am Anfang noch die lockere und selbstbewusste Prinzessin. Widerstand war sie wohl in ihren 48 Jahren

nicht gewohnt. Bei jeder Antwort zeigte sie sich heillos überfordert. Jede ihrer vorbereiteten Fragen liefen ins Leere. Ja, dem hat sie es aber gezeigt. Sie hat ihm nur ihre völlige Inkompetenz gezeigt, mehr nicht. Am Schluss wird der Gast dann noch als "Arschloch" betitelt. Eine wirklich souveräne Moderatorin.