Martin gesteht seinem Bruder die große Bergdoktor-Lüge: Hans Sigl muss Gruberhof verlassen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

In der 16. „Bergdoktor“-Staffel geht es höchst dramatisch zu. Martin Gruber gesteht seinem Bruder Hans nach Jahren des Schweigens sein dunkelstes Geheimnis. Deswegen muss er den Gruberhof verlassen.

Ellmau – In den Anfangsjahren ging es bei „Der Bergdoktor“ noch meist friedlich und idyllisch zu und trotz des aufregenden Alltags in der Region Wilder Kaiser herrschte im Hause Gruber stets gute Stimmung. Die 16. Staffel der beliebten Heimatserie, die seit dem 29. Dezember donnerstags bei ZDF läuft, schlägt ungewohnt dramatische Töne an und erweist sich für die Serienfiguren um Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) als wahrer Wirbelsturm der Gefühle.

„Habe dich angelogen“: Bergdoktor Martin Gruber rückt nach Jahren mit der Wahrheit über Sonja raus

VORSICHT, SPOILER: Im Zentrum der Handlung steht in der aktuellen „Bergdoktor“-Staffel ein dunkles Geheimnis, das Protagonist Martin Gruber seit vielen Jahren hütet. Dass er in Wahrheit der Vater von Lilli (Ronja Forcher, 26) ist – und nicht sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 50) – wissen Zuschauer zwar schon seit der allerersten Staffel aus dem Jahr 2008, 14 Jahre später kommt nun aber die ganze Geschichte ans Licht. Denn anstatt eines verhängnisvollen One-Night-Stands hatten Martin und Hans‘ verstorbene Frau Sonja eine monatelange Beziehung und wären sogar fast zusammen nach New York ausgewandert.

Familiendrama bei den Grubers: Martin und Hans sind bei „Der Bergdoktor“ zerstritten und die Versöhnung scheint aussichtslos. © ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

Bislang wussten nur zwei Menschen von Martin und Sonjas geheimer Liebe – seine Mutter Elisabeth (Monika Baumgartner, 71) und Sonjas Schwester Caro Pflüger (Barbara Lanz, 39). Wochenlang erpresste Caro den Bergdoktor mit der Wahrheit, damit er Hans zu einer geschäftlichen Zusammenarbeit mit ihr und ihrem Vater Rolf (Wolfram Berger, 77) überreden konnte, doch damit ist nun Schluss. Denn in der neuesten Folge „Im Netz“ macht Martin Gruber Caros fiesen Machenschaften ein Ende und weiht seinen Bruder endlich in den einen Aspekt seiner Vergangenheit ein, der ihr Verhältnis für immer zerstören könnte.

„Ich habe lange überlegt, ob und wie ich anfange und ich habe Angst, dass wenn ich anfange, dass dann das hier unser letztes Gespräch sein wird“, erklärt er traurig, „Ich habe dich angelogen, Hans, und diese Lüge darf nicht mehr zwischen uns stehen.“

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Hätte es dir viel früher sagen müssen“: Bergdoktor Martin Gruber erzählt seinem Bruder Hans alles

VORSICHT, SPOILER: „Damals, Sonja und ich, als Lilli entstanden ist, das war kein One-Night-Stand, Hans“, rückt Martin zögerlich mit der Wahrheit raus, „Es hat viel länger gedauert. Es waren Monate.“ Sein Gegenüber sieht ihn nur fragend an, während der Bergdoktor weiter erklärt: „Ich habe nicht gewusst damals, dass die Sonja mit der Lilli schwanger war.“ Noch immer bringt Hans fast kein Wort heraus und starrt seinen Bruder fassungslos an, während er die schreckliche Wahrheit verarbeitet, dass er jahrzehntelang mit einer Lüge gelebt hat. „Ich hätte es dir schon viel früher sagen müssen, Hans, aber ich konnte das nicht“, bricht Martin schließlich die Stille.

Emotionales Geständnis bei „Der Bergdoktor“: Martin Gruber erzählt seinem Bruder Hans die Wahrheit über die Affäre mit Sonja. © Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 26. Januar 2023 (Fotomontage)

Das Gespräch unter Brüdern endet dramatisch: Hans Gruber erhebt sich, geht davon und blickt Martin ein letztes Mal entsetzt an, bevor er sich in die Nacht verabschiedet. In den nächsten Bergdoktor-Folgen „Spiel mit dem Feuer“ und „Neuland“, die eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bereits in der ZDFmediathek verfügbar sind, eskaliert die Situation weiter und die Beziehung von Lisbeths Söhnen scheint für immer zerstört. Denn Hans will Martin nicht verzeihen, fordert ihn auf, den Gruberhof zu verlassen – und aus dem sympathischen Landarzt wird ein Verbannter in seiner eigenen Heimat.

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Die zwei Gruber-Brüder so zerstritten zu sehen, dürfte vielen langjährigen Bergdoktor-Fans wohl das Herz brechen, aber noch besteht die Chance, dass Hans und Martin wieder zueinander finden. Bis zum Ende der Staffel geht es aber weiterhin turbulent zu. Leider wurde das große Bergdoktor-Staffelfinale vom ZDF indessen aber verschoben. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folgen vom 26. Januar und 2. Februar 2023, ZDF, fuersie.de