„Martin hat Grenzen überschritten“: Familienzoff beim Bergdoktor mit Hans Sigl eskaliert

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

In den neuen Bergdoktor-Folgen geht es dramatisch zu. Zwischen Martin Grubers Familie und den Pflügers herrscht dicke Luft. In der neuesten Folge erreicht der Konflikt nun seinen Höhepunkt.

Ellmau – Wer regelmäßig bei „Der Bergdoktor“ einschaltet, weiß, dass dort nicht immer nur heile Welt auf dem Tagesprogramm steht. Denn neben traumhaft schönen Gebirgslandschaften und herzerwärmenden Momenten liefern in der beliebten Heimatserie komplizierte Patientenfälle und erschütternde Familienschicksale eine große Prise Drama. In den neuen Folgen des ZDF-Hits, die seit Ende Dezember immer donnerstags ausgestrahlt werden, steht vor allem der Konflikt zwischen der Familie von Hauptfigur Dr. Marin Gruber (Hans Sigl, 53) und den Pflügers im Mittelpunkt.

„Bin nicht die Böse, sondern dein Sohn“: Konfrontation zwischen Caro und Lisbeth beim Bergdoktor

Seit ihrer Ankunft auf dem Gruberhof sorgen Caro (Barbara Lanz, 39) und Rolf Pflüger (Wolfram Berger, 77)für jede Menge Ärger und erpressen Bergdoktor Martin Gruber mit seinem dunkelsten Geheimnis: Seine Beziehung mit Sonja, der verstorbenen Frau seines Bruders Hans (Heiko Ruprecht, 50). Ihr Ziel dabei ist, dass Hans Gruber mit ihrem Betrieb gemeinsame Sache macht – und sie lässt sich auch nicht einschüchtern, als sie Elisabeth Gruber (Monika Baumgartner, 71) in der neuen Folge „Im Netz“ zur Rede stellt. „Ich verstehe natürlich, dass eine Mutter ihre Kinder beschützen möchte, ein Leben lang. Ich weiß aber auch, dass eine Mutter ihren Kindern Grenzen aufzeigen muss“, wettert Caro, „Und Martin hat Grenzen überschritten, mehrere.“

Großes Familiendrama bei „Der Bergdoktor“: Zwischen Martin Gruber und den Pflügers herrscht Krisenstimmung. © Screenshot/ZDF/Der Bergdoktor/Folge vom 26. Januar 2023 (Fotomontage)

Noch ist Elisabeth eine der wenigen, die wissen, dass Martin Gruber in Wahrheit der Vater von Lilli (Ronja Forcher, 26) ist – und nicht ihr anderer Sohn Hans – doch sie nimmt den Bergdoktor tapfer in Schutz. „Ja, er hat einen Fehler gemacht. Einen eklatanten Fehler, aber die kommen gut zurecht damit, die drei. Und jetzt kommst du und willst einfach alles kaputt machen“, erklärt sie – doch Caro lässt sich davon recht wenig beeindrucken. „Ich will einfach nur, dass du begreifst, Lisbeth, dass nicht ich die Böse bin“, lässt sie ominös verlauten, „Sondern dein Sohn.“

Staffel um Staffel: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977 (Quelle: tvdigital.de)

„Endlich an der Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt“: Gruber-Familiendrama bei „Der Bergdoktor“

Diese Worte scheinen Lisbeth schwer getroffen zu haben, denn als sie schließlich auf Martin trifft, äußert sie zum ersten Mal Zweifel an dessen Vorhaben, seine Beziehung mit Sonja so lange wie möglich geheim zu halten. „Ich stehe zu dir genauso wie zum Hans, aber ich habe mir halt plötzlich gedacht, vielleicht wäre es endlich an der Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass ihr mit eurer Vergangenheit zurechtkommen müsst“, erklärt sie niedergeschlagen. Der Bergdoktor wird plötzlich ganz nachdenklich, doch erklärt dann: „Mama, ich verstehe dich, aber das geht nicht.“

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Zwar freut sich Lilli darüber, dass Caro und Rolf in ihr Leben getreten sind, die freudige Familienzusammenführung der Grubers und der Pflügers lässt aber noch immer auf sich warten. Die Tochter von Martin Gruber hat in den acht neuen Folgen auch Grund zur Trauer, denn Lilli trennte sich beim „Bergdoktor“ nun für immer von Robert. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 26. Januar 2023, tvdigital.de