3-Millionen-Euro-Woche: „Wer wird Millionär“ kehrt mit Spezial-Ausgabe zurück

Teilen

Zum Start in die neue Saison können sich „Wer wird Millionär?“-Zuschauer auf ein weiteres Special freuen. Anfang September haben die Kandidaten dann wieder die Chance auf drei Millionen Euro.

Hürth – „Wer wird Millionär? - Die 3 Millionen Euro Woche“ kehrt zurück. Das Special der Quizshow wird ab Montag, 4. September zu sehen sein. Günther Jauch wird dann erneut Kandidatinnen und Kandidaten begrüßen, die womöglich den höchsten Gewinn in der Geschichte von „Wer wird Millionär?“ absahnen.

3-Millionen-Euro-Woche: „Wer wird Millionär“ kehrt mit Spezial-Ausgabe zurück

In drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen sie um den Einzug in die Finalsendung, die am vierten Abend folgt. Darin wird dann um die Rekordsumme gespielt. Jede Ausgabe wird ab 20:15 Uhr bis Mitternacht ausgestrahlt und lediglich von 22:15 Uhr bis 22:35 Uhr durch die Nachrichtensendung „RTL Direkt“ unterbrochen.

Wer wird Millionär: Die witzigsten Fragen aller Zeiten bei Günther Jauch Fotostrecke ansehen

Im vergangenen Special kämpften in jeweils vier Sendungen sechs Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Vorrunde im Panel um einen Platz auf dem begehrten Ratestuhl. Wie in jeder normalen „Wer wird Millionär?“-Folge, hatten alle die Wahl zwischen der Risiko- und der Sicherheitsvariante und spielten zunächst klassisch um eine Million Euro. Das Erspielen von 16.000 Euro reichte allerdings bereits für den Finaleinzug und die Chance auf den großen Hauptgewinn. Die vorherigen beiden Spezialwochen waren noch kürzer ausgefallen.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern: Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

Nach Final-Abend bei „Wer wird Millionär?“ folgt „Lego Masters“

Da war die „Vorrunde“ von Montag bis Mittwoch und das Finale am Donnerstag angesetzt. Dies gilt auch für das kommende Special. Dieses Mal zeigt RTL am Freitag, 8. September „Lego Masters“ (20:15 Uhr). In der Show treten Teams in einem Lego-Bau-Wettstreit gegeneinander an. Dass „Wer wird Millionär?“ bereits in die vierte 3-Millionen-Euro-Woche geht, kann sicherlich auf den Erfolg der letzten Ausgaben zurückzuführen sein. Wie „DWDL“ berichtet, sicherte sich das Special-Finale im August 2022 einen Marktanteil von über 21 Prozent. Im vergangenen Januar kam das besondere Finale der Quizshow sogar auf 23 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Moderator Günther Jauch steht in der Kulisse der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche“ © RTL/Stefan Gregorowius

Apropos „Wer wird Millionär“: Die Quiz-Show läuft seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich im TV. Unzählige Kandidaten saßen schon bei Günther Jauch auf dem Ratestuhl. Doch wie läuft der Bewerbungsprozess für „Wer wird Millionär“ eigentlich ab? Verwendete Quellen: RTL, DWDL