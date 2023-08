Mit Bohlen und Anna Ermakova: Das ist die neue „Supertalent“-Jury

Von: Melanie Habeck

2022 mussten die RTL-Zuschauer auf die Castingshow „Das Supertalent“ verzichten, doch nun tüftelt der Sender an einer Neuauflage des TV-Formats – und auch die Jury steht schon fest.

Köln – 14 Jahre lang begab sich Musikproduzent Dieter Bohlen (69) in „Das Supertalent“ auf die Suche nach kuriosen Begabungen. Ob Operngesang, Hundedressur oder Akrobatik – die TV-Show punktete mit facettenreichen Kandidaten. Nachdem RTL 2021 die Zusammenarbeit mit dem Poptitan zwischenzeitlich auf Eis gelegt hatte, wurden die Einschaltquoten des Castingformats jedoch immer schwächer. Als Resultat pausierte die Sendung im vergangenen Jahr. Doch schon im Frühjahr 2024 kehrt „Das Supertalent“ zurück – und auch die passende Jury wurde bereits gefunden.

Neue Jury für „Das Supertalent“: Zwei bekannte und zwei neue Gesichter

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ hat die Rückkehr des Poptitans für reichlich Furore gesorgt: Auch Monate nach dem Staffelfinale ziehen Dieter Bohlen und Jurykollegin Katja Krasavice (27) öffentlich übereinander her. Doch RTL hält auch in einem weiteren Format an dem Musikexperten fest. Denn wie der Sender nun bestätigt, wird „Das Supertalent“ im Frühjahr 2024 wieder ins TV-Programm zurückkehren.

Die Planungen des Castingshow-Comebacks sind dabei in vollem Gange: Denn nicht nur Dieter Bohlen steht bereits als Juror fest, auch Bruce Darnell (66) wird wieder Teil der Expertenrunde sein. Der ehemalige GNTM-Laufstegcoach saß bereits von 2008 bis 2010 an den Buzzern. Die Zuschauer können sich aber auch auf zwei neue Gesichter freuen. So komplettieren „Let‘s Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova (23) und Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) die Jury.

Nach „Let‘s Dance“-Sieg: Anna Ermakova freut sich auf „Das Supertalent“

Die beiden Neuzugänge freuen sich schon riesig auf die neue Herausforderung. Vor allem Anna Ermakova ist bereits total gespannt, auf die Teilnehmer. „Teil von ‚Das Supertalent‘ zu sein, ist wie ein Ritterschlag für mich. Durch meine Teilnahme bei ‚Let‘s Dance‘ weiß ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt“, erklärt die 23-Jährige.

Mit ihren Tanzkünsten eroberte die Tochter von Boris Becker (55) in der diesjährigen „Let‘s Dance“-Staffel die Herzen der Zuschauer. Mit einem Flug im Privatjet erhitzte Anna Ermalova kürzlich jedoch die Gemüter im Netz. Verwendete Quellen: RTL