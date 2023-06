Mit Dieter Bohlen? RTL tüftelt an „Das Supertalent“-Comeback

Von: Melanie Habeck

Teilen

Dieter Bohlen war das Aushängeschild für „Das Supertalent“. Nun denkt RTL über ein TV-Comeback der Castingshow nach. Kehrt der Poptitan damit auch als Juror zurück?

Köln – Dieter Bohlen (69) suchte 14 Jahre lang nach außergewöhnlichen Begabungen bei „Das Supertalent“. Nachdem sich RTL 2021 von dem Chefjuror getrennt hatte, wurden die Einschaltquoten der Castingshow jedoch immer schwächer. Daher verpasste der Sender dem Format nach der 15. Staffel kurzerhand eine TV-Auszeit. Doch nun wird offenbar an einer Rückkehr der Sendung gebastelt: Ob der Musikproduzent dann wieder auf einem der Jurystühle sitzen wird, steht allerdings noch in den Sternen.

Dieter Bohlen mit dabei? Noch keine konkreten Pläne für „Das Supertalent“

Noch vor wenigen Wochen gab RTL in einem Statement an, dass vorerst kein Comeback von „Das Supertalent“ geplant sei. Nun können Fans der Show aber wohl doch hoffen: „Ja, es gibt Erwägungen“, verrät RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek der Deutschen Presse-Agentur. „Wir schauen uns gerade an, ob es einen Weg gibt, das Format noch mal aufzufrischen, neu zu beleben und dann ins Programm zu holen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, berichtet sie über den aktuellen Stand der Dinge.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Auch die Frage, ob Dieter Bohlen zum generalüberholten Gewand von „Das Supertalent“ passt, scheint derzeit noch nicht final geklärt zu sein. „Beim Supertalent sind wir noch nicht so weit, um über eine mögliche Jurybesetzung sprechen zu können“, erklärt Inga Leschek. Die 15. Staffel war bisher die erste und einzige Staffel ohne den Poptitan am Jurypult. RTL hatte sich im Rahmen einer Neuausrichtung des Konzepts vorab dafür entscheiden, die Zusammenarbeit mit dem Musiker zu beenden.

Die Jurybesetzung bei RTL-Castingshows ist immer heiß diskutiert Während die Juryfrage für ein mögliches „Das Supertalent“-Comeback noch nicht geklärt wurde, laufen die Vorbereitungen für die neue „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel bereits auf Hochtouren. RTL bestätigte nun, dass neben Dieter Bohlen auch schon ein zweiter Promi für die DSDS-Expertenrunde feststeht.

Quotengarant Bohlen: Der Poptitan verhalf auch DSDS wieder zum Erfolg

Es wäre nicht das erste Jury-Comeback von Dieter Bohlen: Nachdem er auch bei „Deutschland sucht den Superstar“ zunächst ein Jahr lang gefehlt hatte, feierte er 2023 seine Rückkehr als Chefjuror und bescherte dem Casting-Riesen damit prompt einen Quoten-Anstieg. Die Resonanz des Publikums war sogar so gut, dass RTL seine DSDS-Pläne vollkommen über den Haufen warf: Eigentlich sollte die Musikshow aufgrund rückläufiger Zuschauerzahlen nach 20 Jahren in TV-Rente gehen, doch nach dem Erfolg mit Dieter wird es auch 2024 eine neue DSDS-Staffel geben – natürlich mit dem Songwriter als Experten.

Dieter Bohlen war das Aushängeschild für „Das Supertalent“. Nun erwägt RTL ein TV-Comeback der Castingshow. Aber kehrt damit auch der Poptitan als Juror zurück? © IMAGO / Revierfoto

Ursprünglich hatte sich RTL 2021 von Dieter Bohlen getrennt, weil der Sender seine Formate neu ausrichten wollte: Zukünftig sollte es im Programm etwas familienfreundlicher zugehen. Die derben Sprüche des Musikproduzenten passten da nicht besonders gut ins Konzept. Bei seiner DSDS-Rückkehr setzte der 69-Jährige dann trotz Kritik wie gewohnt auf seine polarisierende Art: Sein Zoff mit Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) geriet immer wieder in die Schlagzeilen. Es bleibt abzuwarten, ob Dieter demnächst auch bei „Das Supertalent“ wieder für Furore sorgen wird. Verwendete Quellen: Deutsche Presse-Agentur